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Солигорск получил почетное звание «Город, дружественный детям»

17 июня 2015 14:41
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Новости Беларуси. Дружественный детям. Солигорск стал седьмым в Беларуси городом, который получил почетный статус глобальной инициативы ЮНИСЕФ. Решение о придании Солигорску почетного звания было принято на заседании Координационного совета. Создание благоприятной среды для детей, организация их досуга, образование, медицинское обслуживание, инфраструктура города и ученическое самоуправление — основные критерии «города, дружественного детям». В Беларуси проект реализуется с 2009 года, сегодня в нем участвуют 22 города, еще от трех поданы заявки.

Официальная церемония вручения Солигорску почетного знака и сертификата состоится в последние выходные лета — во время празднования дня города. Кстати, Солигорск участником инициативы стал три года назад. За это время в городе шахтеров реализованы десятки проектов. Благодаря парламенту детей и учащейся молодежи работают социальные программы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Дети и родители

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