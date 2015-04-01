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Запрет на лов рыбы в некоторых регионах Беларуси начал действовать с 1 апреля

01 апреля 2015 07:40
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Новости Беларуси. В большинстве регионов Беларуси начинают действовать ограничения на вылов рыбы. По новым правилам, в разных областях сроки весеннего запрета теперь отличаются. Так, на юге Беларуси табу продлится до 18 мая. А на севере  — по 8 июня. Исключение составит любительское рыболовство.

Штраф за незаконную рыбную ловлю — до 50 базовых величин или 9 миллионов рублей сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сергей Новиков, начальник государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь:
Все необходимые подготовительные мероприятия проведены, существуют контакты, алгоритм действий для того, чтобы можно было быстро реагировать на ту или иную ситуацию. Ужесточение законодательство нацелено, прежде всего, на снижение уровня правонарушений. Одновременно мы работаем над созданием и возможностью наших граждан участвовать в этом процессе. 

# общество # Рыбалка в Беларуси # Сергей Новиков

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