Ведущий Антон Мартыненко: Я - мечта для любителей розыгрышей, меня постоянно разыгрывают!

1 апреля - день всевозможных розыгрышей. Над кем тебе удавалось хорошо пошутить?

Антон Мартыненко, ведущий СТВ:

Я очень доверчивый человек! Я просто мечта для любителя розыгрышей. Все мои друзья, начиная с моей жены и собаки, - все надо мной издеваются! Все меня пытаются в чем-то обмануть, и я всем всегда верю. Поэтому я играю не на той стороне, кто разыгрывает, а за тех, кого разыгрывают.

Но ты же такой шутник! Любой концерт, программа, которую ты ведешь без твоих интересных юмористических вкраплений не обходится! Неужели никогда не приходило в голову отомстить «первоапрельским» обидчикам?

Антон Мартыненко, ведущий СТВ:

Я как-то думал, уместно ли шутить ведущему в КВН. Я сам большой фанат игры, мне даже нужно было пересматривать игру. Есть любимое испытание для квн-щиков - разминка. Это единственный момент, когда ведущему тоже можно что-то где-то вставить.