Минск: Евгений Ситко стал победителем в конкурсе «Столичный учитель — столичному образованию»

Новости Беларуси. Молодые преподаватели Минска 31 марта впервые блистали не у школьной доски, а на сцене. В финале конкурса «Столичный учитель – столичному образованию» в номинации «Мы – молодые!» наставники демонстрировали и профессиональные навыки, и творческие. Вне расписания исполнили балетные па и рассказали о своем боевом крещении.

В финал вышли 6 конкурсантов, однако лучшим оказался Евгений Ситко — учитель истории средней школы номер 199. Помимо традиционных наград 31 марта ему присвоили и первую категорию.