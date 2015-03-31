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Минск: Евгений Ситко стал победителем в конкурсе «Столичный учитель — столичному образованию»

31 марта 2015 18:56
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Новости Беларуси. Молодые преподаватели Минска 31 марта впервые блистали не у школьной доски, а на сцене. В финале конкурса «Столичный учитель – столичному образованию» в номинации «Мы – молодые!»  наставники демонстрировали и профессиональные навыки, и творческие. Вне расписания исполнили балетные па и рассказали о своем боевом крещении.

В финал вышли 6 конкурсантов, однако лучшим оказался Евгений Ситко — учитель истории средней школы номер 199. Помимо традиционных наград 31 марта ему присвоили и первую категорию.

# общество # Учитель года # Евгений Ситко

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