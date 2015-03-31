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С 1 апреля по 31 мая в Минске изменяются некоторые маршруты городского транспорта

31 марта 2015 18:45
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Новости Беларуси. Минский метрополитен продолжает разрастаться. Уже приступили к строительству новых станций третьей линии подземки, это значит, что на дорогах минчан ожидают определённые неудобства. Так, с 1-го апреля и, предположительно, до 31-го мая водителям придётся исключить из своего маршрута участок улицы Воронянского от Чкалова до Жуковского. Запрет на движение коснётся как личного, так и общественного транспорта.

Автобусы №10, 93, 163 и 189Э будут курсировать по новым маршрутам. За изменениями следите на сайте «Минсктранса», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Общественный транспорт

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