«Запорожец» на ковре в центре Минска: владельцу грозит штраф

Новости Беларуси. Запорожец Аладдина: в одном из столичных дворов по улице Короля к парковке авто подошли с юмором, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С хозяином легенды нам пообщаться не удалось, да и соседи редко его видят.

Только шутят, что ковер и запорожец, видимо, ровесники.