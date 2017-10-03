«Запорожец» на ковре в центре Минска: владельцу грозит штраф

Новости Беларуси. Запорожец Аладдина: в одном из столичных дворов по улице Короля к парковке авто подошли с юмором, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С хозяином легенды нам пообщаться не удалось, да и соседи редко его видят.
Только шутят, что ковер и запорожец, видимо, ровесники.
Житель подъезда:
Молодой человек. Появился месяца четыре, где-то весной. Ни разу он не ездил. Как поставил, и уже все, потом только ковер появился. Место занимает, конечно.
Вот только такой музей оценили далеко не все.
Машина припаркована у самого подъезда. Кроме шуток, за нарушение правил остановки и стоянки отчаянному автолюбителю грозит предупреждение или штраф 23 рубля.