Как тепло поступает в дома: отопительный сезон начался в Беларуси

Новости Беларуси. Отопительный сезон 3 октября стартовал в Беларуси. Уже сегодня тепло начало поступать в больницы, детские сады и школы Витебской, Могилевской областей и города Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Далее на очереди южные и западные районы. Нежданова, 36, что в Минске. На это здание во внутреннем дворнике столичной школы наверняка не раз за эти холодные недели смотрели с надеждой все, от школьников до учителей. Котельная с двумя котлами, суммарная мощность 820 киловатт, обслуживает всего-то два объекта. И оба социальные.

Александр Немкевич, заместитель начальника района тепловых сетей № 9:

Котлы работают в автоматическом режиме. Сейчас котел стоит. Как только температура сетевой воды понизится, котел автоматически включится. Управление выведено на диспетчерский пульт, где в режиме реального времени можно проследить маршрут горячей воды от котла по трубам и батареям до каждого белоруса. Вот только прежде ту самую воду еще и очистят. Анастасия Бенедисюк, СТВ:

То есть получается, что вне зависимости от того, что это не та вода, которую мы пьем, она все равно чистая, без каких-либо вредных веществ.

Александр Немкевич:

Да. Тут автоматически высчитывается, сколько нужно подать реагентов, сколько должно пройти воды для того, чтобы подпитать тепловую сеть. Анастасия Бенедисюк:

Традиционно горячими батареи будут становятся поэтапно. Сегодня огня энергетики добавили в Минске, Могилевской и Витебской области. Гомельской же не хватило лишь 1ºС. Потеплело в детских садах, школах и больницах. Все потому, что на протяжении 5 дней отметка на термометре не поднималась выше 10ºС. То, что, пусть не глобальное, но потепление нагрянуло, оценили воспитанники ясли-сада в самом северном регионе Беларуси. Теперь их греют не только слова «батарея» и «тепло».

Воспитанница ясли-сада:

Мы раньше ходили в теплых кофточках, а сейчас мы ходим в маечках. Систему отопления в саду включили еще ночью, а уже днем возобновили занятия в бассейне, отныне дважды в неделю. Всего же в Витебской области будут работать 510 котельных. Все теплоисточники получили паспорта готовности. Поэтапное подключение жилфонда может начаться к концу недели. Собственно, такова ситуация по всей стране. Но здесь, опять же, все будет зависеть от небесной канцелярии. Краткосрочный прогноз погоды энергетики получают ежедневно. Чтобы потеплело в домах, на протяжении пяти дней столбик термометра не должен повышаться выше 8ºС.