Как тепло поступает в дома: отопительный сезон начался в Беларуси
Новости Беларуси. Отопительный сезон 3 октября стартовал в Беларуси. Уже сегодня тепло начало поступать в больницы, детские сады и школы Витебской, Могилевской областей и города Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Далее на очереди южные и западные районы.
Нежданова, 36, что в Минске. На это здание во внутреннем дворнике столичной школы наверняка не раз за эти холодные недели смотрели с надеждой все, от школьников до учителей. Котельная с двумя котлами, суммарная мощность 820 киловатт, обслуживает всего-то два объекта. И оба социальные.
Александр Немкевич, заместитель начальника района тепловых сетей № 9:
Котлы работают в автоматическом режиме. Сейчас котел стоит. Как только температура сетевой воды понизится, котел автоматически включится.
Управление выведено на диспетчерский пульт, где в режиме реального времени можно проследить маршрут горячей воды от котла по трубам и батареям до каждого белоруса.
Вот только прежде ту самую воду еще и очистят.
Анастасия Бенедисюк, СТВ:
То есть получается, что вне зависимости от того, что это не та вода, которую мы пьем, она все равно чистая, без каких-либо вредных веществ.
Александр Немкевич:
Да. Тут автоматически высчитывается, сколько нужно подать реагентов, сколько должно пройти воды для того, чтобы подпитать тепловую сеть.
Анастасия Бенедисюк:
Традиционно горячими батареи будут становятся поэтапно. Сегодня огня энергетики добавили в Минске, Могилевской и Витебской области. Гомельской же не хватило лишь 1ºС. Потеплело в детских садах, школах и больницах.
Все потому, что на протяжении 5 дней отметка на термометре не поднималась выше 10ºС.
То, что, пусть не глобальное, но потепление нагрянуло, оценили воспитанники ясли-сада в самом северном регионе Беларуси. Теперь их греют не только слова «батарея» и «тепло».
Воспитанница ясли-сада:
Мы раньше ходили в теплых кофточках, а сейчас мы ходим в маечках.
Систему отопления в саду включили еще ночью, а уже днем возобновили занятия в бассейне, отныне дважды в неделю. Всего же в Витебской области будут работать 510 котельных. Все теплоисточники получили паспорта готовности.
Поэтапное подключение жилфонда может начаться к концу недели.
Собственно, такова ситуация по всей стране. Но здесь, опять же, все будет зависеть от небесной канцелярии. Краткосрочный прогноз погоды энергетики получают ежедневно. Чтобы потеплело в домах, на протяжении пяти дней столбик термометра не должен повышаться выше 8ºС.
Дмитрий Плашков, начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
До 15 сентября все системы отопления жилищного фонда заполнили химически обессоленой водой для того, чтобы в этом году было меньше проблем по включению отопления. Бывает, неплотности запорного мотора, какие-то врезки производят жильцы, некоторые имеют на системах отопления свои воздушники и завоздушивают системы.
Поэтому создана мобильная группа, с сегодняшнего дня приступили к мониторингу данных систем.
Впрочем, как показывает практика, уже спустя трое суток после включения отопления в социальных объектах тепло дают в квартиры и дома. И только после потеплеет в офисах и на предприятиях.