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Лесник из Стародорожского района получил благодарность от Президента за вклад в ликвидацию последствий урагана

03 октября 2017 16:43
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Новости Беларуси. Сотрудник Стародорожского лесхоза удостоился благодарности Президента Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Геннадий Шутро работает главным инженером.

А «спасибо» ему было адресовано за вклад в ликвидацию последствий ураганного ветра. В 2016 году в Беларуси пострадало более 15 тысяч гектаров леса. Благодаря правильной организации работы, древесину удалось быстро разработать, и она не потеряла свои товарные качества.

Лесник из Стародорожского района получил благодарность от Президента за вклад в ликвидацию последствий урагана-1

Геннадий Шутро, главный инженер ДВГГУ «Стародорожский опытный лесхоз»:
Надо просто работать, а достижения, я считаю, потом сами найдут тебя. Благодарность не моя, всех наших людей, которые там работали. Мне приходилось и раньше участвовать в буреломах в Червенском лесхозе, в Березинском раньше мы проводили такие работы. Но это, конечно, было значительно меньше. Когда мы увидели Смолевичский, что нам наделалось, мы, конечно, были немного сразу…

Не зря есть пословица «глаза боятся, а руки делают», поэтому взялись дружно.

Своевременная уборка поваленных деревьев – это возможность компенсировать потери. Лесовал отправляют на строительные материалы, топливо, бумагу и целлюлозу. К слову, освобожденные участки не пустуют – их сразу же засаживают новым лесом.

# общество # Фотофакт # Госнаграды # Геннадий Шутро

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