Социальные объекты Минской области подключили к отоплению

В течение последних пяти суток градус опускался ниже 10ºС, что и стало поводом для подачи тепла на объекты социального назначения.

Новости Беларуси. Соответствующее решение принял Миноблисполком. Садики, школы, больницы и другие учреждения сейчас комфортной температуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Василий Шашок, генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области»:

Минская область на 100 % готов к пуску отопления. Сегодня уже многие районы принимают решение (это на уровне районных исполнительных комитетов) и

включают отопление в детских садах, школах и больницах.

«Пороговая» температура для жилищного фонда 8ºС. И, судя по погоде, батареи уже скоро будут горячими. Графики подачи тепла составлены.