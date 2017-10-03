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Социальные объекты Минской области подключили к отоплению

03 октября 2017 16:31
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Новости Беларуси. Соответствующее решение принял Миноблисполком. Садики, школы, больницы и другие учреждения сейчас комфортной температуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В течение последних пяти суток градус опускался ниже 10ºС, что и стало поводом для подачи тепла на объекты социального назначения.

Социальные объекты Минской области подключили к отоплению-1

Василий Шашок, генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области»:
Минская область на 100 % готов к пуску отопления. Сегодня уже многие районы принимают решение (это на уровне районных исполнительных комитетов) и

включают отопление в детских садах, школах и больницах.

«Пороговая» температура для жилищного фонда 8ºС. И, судя по погоде, батареи уже скоро будут горячими. Графики подачи тепла составлены.

# общество # Отопительный сезон # Фотофакт # Василий Шашок

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