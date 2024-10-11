На одну работу может уйти 3 дня! Шоколатье из Гомеля показала съедобные шедевры

Представить промышленную историю нашей страны без этого бренда просто невозможно. Точкой отсчета работы будущего гиганта кондитерской отрасли стало 4 июня 1924 года, когда в Гомеле открылось предприятие «Просвет». В 1931 году фабрика получила свое нынешнее название – «Спартак», рассказали в проекте «Крокі незалежнасці» на СТВ.

О тонкостях искусства шоколатье местные умельцы знают все! Кроме массового продукта, в цехах предприятия создают и уникальные изделия – съедобные скульптуры.

Татьяна Михеенко, кондитер предприятия «Спартак»: Любовь к шоколаду – это первое условие. Плюс технические знания – химические, физические свойства шоколада. Естественно, все это приходит с опытом, плюс у нас проходят курсы, нас обучают. Последний курс был в Академии шоколада в Москве.

В портфолио Татьяны Михеенко сотни работ – от шоколадных открыток до фантастических композиций. Она не раз поднималась на пьедестал международных профессиональных конкурсов. И хотя шоколад – материал капризный, терпение и упорство помогают творить чудеса.

Татьяна Михеенко:

Имея опыт, рысь занимает 16 часов работы. Вот этот домик, я его назвала «Райский уголок для птичек», у меня занял три дня.

На вопрос о любимой работе мастер отвечает – каждый подарок важен, особенно когда гости увозят эксклюзивные шедевры с собой, как воспоминания о городе. В целом продукция гомельских кондитеров известна в более чем 20 странах на четырех континентах.