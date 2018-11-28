Заплатить за «коммуналку» и узнать, когда придёт автобус: новый павильон «Белсоюзпечати» появится на проспекте Победителей

Уютный павильон, чашка только сваренного ароматного кофе и свежая пресса. Начало дня многих белорусов. Традиция только входит в жизнь читателей. А работают над этим ежедневно тысячи человек. Пусть и прозвучит нескромно, но моду «со вкусом» знакомиться с утренней газетой или свежим номером журнала, у читателя формирует система «Союзпечать». Общение в таком формате, очевидно, приятно и продавцу, и покупателю. В эти ноябрьские дни есть особый повод обратиться к теме распространения информации. Предприятие, которое по праву считается лидером в этой сфере, отмечает большую дату. Сто лет исполняется «Белсоюзпечати».

Светлана Никонова, заместитель генерального директора РУП «Белсоюзпечать»:

У каждого предприятия есть своя история. Есть она и у нас. Славные традиции, которые предприятие пронесло через сто лет. Все началось в 1918 году, когда декретом Совнаркома было узаконено обязательное распространение газет, журналов и книг во всех учреждениях системы.

Этот документ – начало богатой истории предприятия. Декрет открывал большие возможности, но и ответственность – колоссальная.

До Великой Отечественной войны в Минске было 13 газетно-журнальных киосков, в пятидесятые годы насчитывалось более 40 торговых точек, в шестидесятые – 78, в семидесятые – 185. Подписные тиражи в начале 1982 года составляли 2 миллиона экземпляров, розничные – чуть более 400 тысяч. Подписка на газеты и журналы осуществлялась через девять подписных пунктов города. Реализация печати велась через 270 киосков, 15 магазинов, 63 автомата для продажи газет. Около 19 тысяч распространителей печати занимались организацией подписки в учреждениях, учебных заведениях, на заводах и предприятиях.

Страницы газет ещё пахнут типографской краской. Это одно из важнейших звеньев предприятия. Газетно-журнальная экспедиция. Здесь формируются отправления во все регионы Беларуси. 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Основная работа – ночью, чтобы уже в 6:30, когда открывают двери первые киоски, предложить читателю свежий номер газеты.

Татьяна Пойда, начальник участка газетно-журнальной экспедиции РУП «Белсоюзпечать»:

Периодические издания, они на завтра уже никому не нужны. Это свежая пресса. У нас участок сложный. Один человек сортирует около 40 торговых объектов. Это должна быть сноровка и чёткость. И водитель не должен ждать. Он должен по графику забрать свои посылы и уехать. Это как эстафета у спортсменов.

Около сотни наименований в сутки, а это десятки тысяч экземпляров, и если быть предельно точным, 140 тысяч газет и журналов ежедневно находят своего читателя. Наличие собственного автопарка позволяет выстроить эффективную логистику. Благодаря слаженной работе каждого звена – организаторов розничных продаж, сортировщиков, водителей – система работает, как часы. Усилиями коллектива предприятие сохраняет ведущие позиции на рынке.

Светлана Никонова, заместитель генерального директора РУП «Белсоюзпечать»:

Предприятие наше большое, все подразделения четко знают свою задачу и её выполняют. Отработаны схемы, планограммы. И на каждый торговый объект разрабатывается индивидуально выкладка изданий. Торговых объектов у нас очень много. Людей около трёх тысяч во всей системе работает. Наши люди обеспечивают поступление прессы в торговлю.

Почему я хочу сказать о людях, потому что ими можно гордиться. У нас люди, преданные своему делу. Елена Хилько – старожил в организации. Она помнит, как была организована работа несколько десятилетий тому назад. Как вместе с городской архитектурой менялся облик торговых точек «Белсоюзпечати», как на смену счётам приходили сначала калькуляторы, затем компьютеры, как обновлялся и дополнялся ассортимент. Сколько страниц перелистано с тех пор… Елена Хилько, продавец магазина РУП «Белсоюзпечать»:

Начинала в киосках, они ещё деревянные были. И как было 20 лет назад: люди покупали газету и уходили. Теперь ассортиментный перечень товаров позволяет увеличить продажи. Если газета, то это кофе, если детская книжка, то мы предлагаем игрушку. Выкладка товаров была совсем другая, каждый день выкладывали, каждый день собирали.

За 20 лет всё изменилось: и отношение, и прогресс. У нас уже компьютерные кассы, у нас есть доступ заказать самим товары. Тепло, уютно, хорошо.

Преданных делу людей на предприятии, действительно, немало. У Валентины Григорьевой, например, – 30-летний стаж. А теперь и дочь перенимает опыт.

Валентина Григорьева, продавец магазина №14 РУП «Белсоюзпечать»:

В нашей «Союзпечати» работу надо, действительно, любить. Потому, что не будет получаться. Теперь же больше и больше информации, и её надо преподнести, и знать кому предложить. В магазине очень много читателей, которые приходят именно к нам. Их мы привлекли чем? Если человек что-то ищет, мы им это оставляем.

Я, например, завожу специальную папку и записываю, что человек просит. И люди очень довольны. Конечно, к таким внимательным продавцам, хочется вернуться ещё. Каждого покупателя здесь тепло приветствуют, к каждому индивидуальный подход. Работа на имидж, единый, узнаваемый образ предприятия – тренд, который развивает «Белсоюзпечать». В организации разработаны и внедряются единые стандарты для продавцов. Внешний вид сотрудников, культура общения с покупателем и быстрая реакция на спрос. Всё это позволяет расширить аудиторию потребителей. Мария Мунтян, покупатель:

Я рада, что появились и настольные игры, и материалы для рукоделия, и книги художественные. Предприятие закрыло много запросов разных категорий, и интересов пользователей, и читателей. Удовлетворяя потребительский спрос, сегодня предприятие реализует широкий ассортимент не только печатной продукции. Канцелярские товары, сувениры, детские игрушки, проездные и лотерейные билеты. К каждому важному празднику в торговых объектах обязательно появляются тематические витрины.

Хилько Елена:

Если это школьный сезон, значит, акцент – на школьные товары. Сейчас к Новому году подготовлен магазин, будет много кулинарных книг. Если это будет 8 марта, мы будем ждать мужчин за подарками.

Опыт, накопленный поколениями, и история, которая не исчезает во времени. В «Белсоюзпечати» продолжают многие традиции, заложенные ещё несколько десятилетий тому. Например, предприятие и сейчас ведёт приём подписки на печатные издания через собственные каталоги. Надо отметить, что предложение не теряет актуальности.

Ольга Гуль, покупатель:

Услугами БСП пользуемся очень давно, ещё с детства. Родители всегда выписывали очень много журналов. Очень удобно, что можно прийти, забрать газеты, не ждать, пока опустят в почтовый ящик, а забрать самой, заодно посмотреть ещё что-то интересное.

Невероятно приятные люди здесь работают. Всегда удобно. Замёрзнешь – можно погреться. Горячий кофе. Сохраняя верность своим идеалам и традициям, предприятие стремится соответствовать вызовам времени. Новые технологии прочно вошли в деятельность организации. Внедрение инноваций значительно упростило работу торговых объектов, повысилось качество обслуживания покупателей.

Ирина Шурова, начальник отдела программирования РУП «Белсоюзпечать»:

Современные информационные технологии внедрены во всех подразделения. Работает учётная система. Для эффективного управления большой торговой сетью была внедрена система бизнес-аналитики «Клик». Этот инструмент позволяет быстро предоставить подробную информацию о работе торговых объектов, что позволяет оперативно принимать эффективные решения для управления бизенс-процессами предприятия.

Сегодня продавец имеет возможность увидеть все свои остатки, цены и движение всего товара в торговом объекте. Торговый объект связан с нашим интернет-магазином, в каждом торговом объекте установлен банковский терминал, наши павильоны и магазины оснащены системой видеонаблюдения. Все это позволило расширить программу лояльности и мотивации покупателей. Алеся Винник, заместитель генерального директора РУП «Белсоюзпечать»:

Мы, безусловно, смотрим в будущее. И сегодня мы развиваем новые технологии, информационные, новые системы продаж и расширяем наш спектр услуг. И не только в розничной сети, непосредственно в торговой сети, но и посредством Интернета. Скоро будет обновлен интернет-магазин, где можно будет заказать необходимый перечень товаров и забрать их по пути с работы. Будет также обновлен наш официальный сайт, где, в том числе люди, которые хотят прийти к нам на работу, смогут увидеть перечень вакансий. И, безусловно, полезная информация, новости компании. Также мы развиваем интернет-рекламу, это и социальные сети, очень интересные для молодёжи. Читатель был и останется главным партнёром организации. Соблюдая его интересы, «Белсоюзпечать» постоянно развивается, ищет новые, понятные и удобные формы общения для каждого. Одно из последних решений – замена киосков на павильоны.

Ольга Жлобич, организатор розничной продажи управления организации торговли РУП «Белсоюзпечать»:

Павильонная форма обслуживания позволяет более качественно обслуживать покупателей. Мы можем представить более расширенный ассортимент продукции. Покупатель может зайти внутрь, самостоятельно ознакомиться с товаром, получить консультацию наших продавцов. Всегда есть возможность выпить чашку свежесваренного кофе.

При павильонной форме обслуживания товарооборот увеличивается практически втрое, что даёт возможность увеличить и заработную плату наших продавцов.

Елена Мастицкая, заместитель начальника управления организации торговли РУП «Белсоюзпечать»:

Структура нашего предприятия включает в себя торговую сеть, состоящую из 1 366 торговых объектов, из них – 51 магазин, 238 павильонов, 1 030 киосков. Мы проводим периодически анкетирование. Нашим покупателям очень нравится павильонная сеть. Нам даже пишут письма.

Кроме расширенного ассортимента, гости павильонов могут рассчитывать и на ряд приятных бонусов.

Александр Ворон, специалист по маркетингу РУП «Белсоюзпечать»:

Из дополнительных услуг мы предлагаем бесплатный доступ в Интернет при помощи Wi-Fi, можно зарядить мобильное устройство. Также мы предлагаем иностранным туристам систему онлайн-перевода. Всё делается для того, чтобы у наших покупателей осталось о нас хорошее впечатление.

В ближайшее время спектр услуг, рассчитывают в организации, будет расширен. Готовится к установке кардинально новый по дизайну и предложению павильон.

Алеся Винник:

На сегодня у нас создан новый дизайн, новая форма нашего павильона. В рамках ребрендинга всей нашей структуры, и уже данный павильон планируется к установке на проспекте Победителей.