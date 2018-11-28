Рождественский пост начинается у православных: что следует делать в течение 40 дней

Новости Беларуси. 28 ноября у православных начинается Рождественский пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он менее строгий, чем Великий и Успенский, и длится 40 дней.

Церковь считает, что верующему человеку пост необходим, чтобы настроить себя на встречу Рождества Христова. При этом ограничение в пище – не табу и не самоцель. Больше времени необходимо уделять молитве, добрым делам и очищению души. Кроме того, не следует забывать и о благотворительности.