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Рождественский пост начинается у православных: что следует делать в течение 40 дней

28 ноября 2018 08:05
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Новости Беларуси. 28 ноября у православных начинается Рождественский пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он менее строгий, чем Великий и Успенский, и длится 40 дней.

Рождественский пост начинается у православных: что следует делать в течение 40 дней-1

Церковь считает, что верующему человеку пост необходим, чтобы настроить себя на встречу Рождества Христова. При этом ограничение в пище – не табу и не самоцель.  Больше времени необходимо уделять молитве, добрым делам и очищению души. Кроме того, не следует забывать и о благотворительности.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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