До 20 градусов мороза ожидается в последние осенние дни в Беларуси

Новости Беларуси. Осень в Беларуси закончится зимней погодой – 29 и 30 ноября в стране ожидается до -20°C.

Как сообщает Белгидромет, четверг пройдёт без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных территориях республики прогнозируется слабый туман, на дорогах местами будет гололедица.

Ночью столбик термометра покажет -8… -14°C, однако на востоке государства воздух может остыть до -15… -20°C. Днём потеплеет до -3… -9°C.

В пятницу осадки не ожидаются, на отдельных участках дорог возможна гололедица. В тёмное время суток похолодает до -7… -14°C, на восточных территориях температура воздуха может понизится до -15… -20°C. Днём прогнозируется -3… -9°C.

Водителям стоит помнить, что до зимы осталось совсем мало времени. С 1 декабря сотрудники ГАИ начнут штрафовать за отсутствие зимних шин.