«Есть любовь к детям». «Студент года-2018» рассказал о будущей профессии

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – обладатель титула «Студент года-2018» (Гродненский государственный медицинский университет) – Антон Лемеш.

Ваша будущая профессия – детский анестезиолог-реаниматолог. Это Ваш осознанный выбор? Как Вы к этому пришли?

Антон Лемеш, обладатель титула «Студент года-2018»:

Тут скажем так, ещё специализация будет определена после этого курса, но предварительно я уже наметил, что буду туда идти. Почему именно детская? Ну, с детства пошло, потому что не было ни младших братьев, ни сестер, а вот эта любовь к детям есть.