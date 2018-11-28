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«Есть любовь к детям». «Студент года-2018» рассказал о будущей профессии

28 ноября 2018 09:44
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Ежегодный республиканский конкурс лучших учащихся отгремел совсем недавно. Соревнование стартовало в начале сентября. В 2018 году статус первого студента страны завоевал пятикурсник педиатрического факультета Гродненского государственного медицинского университета.

«Есть любовь к детям». «Студент года-2018» рассказал о будущей профессии -1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ обладатель титула «Студент года-2018» (Гродненский государственный медицинский университет) – Антон Лемеш.

Ваша будущая профессия – детский анестезиолог-реаниматолог. Это Ваш осознанный выбор? Как Вы к этому пришли?

Антон Лемеш, обладатель титула «Студент года-2018»:
Тут скажем так, ещё специализация будет определена после этого курса, но предварительно я уже наметил, что буду туда идти. Почему именно детская? Ну, с детства пошло, потому что не было ни младших братьев, ни сестер, а вот эта любовь к детям есть.

«Есть любовь к детям». «Студент года-2018» рассказал о будущей профессии -4

Сколько Вам ещё учиться в ВУЗе?

Антон Лемеш:
Ещё два года мне учиться.

Даёт ли что-то победа в конкурсе «Студент года» для Вас, помимо приятных эмоций?

Антон Лемеш:
Конечно, главный приз – это поездка в Прагу. Плюс ко всему, было большое количество спонсоров, было большое количество подарков. Помимо этого, ты ещё сам прокачиваешься, как человек.

«Есть любовь к детям». «Студент года-2018» рассказал о будущей профессии -7

Как принять участие в конкурсе и что нужно, чтобы пройти в финал? Как проходил финал конкурса? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Студенты # общество # Антон Лемеш # Фотофакт

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