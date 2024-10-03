В хозяйствах Минской области посеяли 70% озимых – продолжается и заготовка кормов

Аграрии Минской области не сбавляют темп осенних полевых работ. В хозяйствах региона посеяли 70 % озимых зерновых – это рожь, ячмень, тритикале и, конечно, золото полей – пшеница, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Кроме посевных работ, продолжается заготовка кормовой базы.

Дмитрий Кудин переехал из Копыльского в Солигорский район 9 лет назад. Отучился на техника-механика, устроился в хозяйство «Краснодворцы». Трудится в полях на энергонасыщенном тракторе, занят на разных работах. Сейчас сеет озимые. Понимает, что есть тайминг, поэтому надо ускоряться.

Дмитрий Кудин, механизатор сельхозпредприятия «Краснодворцы»:

Досеваем последние гектары, последние дни. Сеем вот здесь озимый ячмень. Немного гектаров, но уже досеваем, будем переезжать на другое поле.

В 2024 году в Краснодворцах нужно посеять 1,5 тысячи гектаров с озимыми зерновыми. Это тритикале, ячмень, а еще пшеница. Под нее отвели больше площадей. В поля техника вышла в начале сентября. Посевную уже завершают. Остались последние гектары.