В Минской области начался отопительный сезон

Это учреждения здравоохранения и образования. Стоит отметить, когда именно заработают теплоисточники в том или ином районе, решают на местном уровне. Так, на Солигорщине пока соцобъекты на стадии готовности к подключению тепла. 63 учебных заведения получили паспорта.

В Минской области начали подавать тепло. В первую очередь к отоплению подключили социальные объекты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктор Бровко, управляющий Межотраслевым центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций Солигорского района:

Было потрачено более 350 тысяч белорусских рублей для подготовки всех учреждений к отопительному сезону. Были проведены гидропромывочные работы систем отопления, а также текущие ремонты канализаций, водоснабжения.

Далее на очереди жилфонд. Отопление в квартирах появится, когда температура в течение трех суток будет держаться на отметке 8 градусов и ниже. В Солигорском районе к осенне-зимнему периоду провели ряд подготовительных работ на теплоисточниках. Это свыше 30 котельных.