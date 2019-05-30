Необычный тракторомобиль создал кузнец из Щучинского района

Новости Беларуси. От любви к металлу до увлечения техникой. Кузнец из деревни Старовщина Щучинского района смастерил необычный тракторомобиль – он состоит из запчастей от полутора десятка машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это у ремесленника ушло два года.

Армен Васильян наводит последний лоск перед съёмкой и с гордостью рассказывает о своём алом железном коне, точнее, здесь все 75 лошадей.

От трактора лишь кабина и задние колёса, двигатель от «Жигулей», коробка передач от «Ауди», руль от «Фольксвагена», труба от мотоцикла, и вишенка на торте – хромированный олень на капоте от легендарной 21-й «Волги». А вот над защёлками от ГАЗ-51 пришлось потрудиться.

В кабине приборная панель, магнитола и даже два вентилятора, хозяин шутит – это его кондиционер. Талисманы – подкова на счастье и флажки двух стран, ведь Армен Васильян белорусский армянин. Два года кузнец в гараже трудился над необычным трактором.

Армен Васильян, кузнец:

Раньше всё: и кони были, и ребята молодые. Постепенно не стало этого. И идея у меня пошла, что надо делать свою технику.

– То есть, не для выставки?

– Нееет! Это всё постепенно у меня получилось.

– Вошли во вкус?

– Наверное да, можно сказать так.

Увлёкся, добавил тюнинг – это для души. Амбициозный внешний вид совсем не мешает трактору быть верной рабочей лошадкой. И огород вспахать, и картошку посадить. Армен Васильян:

Плуг двухкорпусный цепляется здесь, культиватор, окучники, картофелесажалка. Это всё мои, это всё я сам делал.

Но трасса для такой техники проложена не только в огороде. Машина официально зарегистрирована, как самодельный трактор, и может ездить по дорогам со скоростью 40 километров в час. Взамен попросит лишь 6 литров бензина на 100 километров.

Галина Буро, СТВ:

А теперь наш собственный тест-драйв. Заводится автомобиль с полуоборота. И ещё здесь установлены две коробки передач – замедленный и повышенный ход. Попробуем проехать. Ну что, делюсь впечатлениями: автомобилем легко управлять даже девушке. Причём ощущение два в одном: ты едешь вроде на тракторе, но как будто на легковом автомобиле. Мне понравилось!

Армен Васильян:

Реакция очень хорошая у людей. По дороге останавливали, интересно было людям посмотреть. Так и в городе, людям фотографироваться просили. Фоткайтесь, мне не жалко.