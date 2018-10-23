Запасы влаги в почве иссякли. В Беларуси озимые замедлили рост из-за сухой погоды

Практически по всей стране запасы почвенной влаги иссякли. Октябрь действительно выдался необычайно теплым и сухим. Ожидается, что в ближайшее время дожди улучшат условия для всходов. Однако вегетацию замедлит похолодание, которое синоптики обещают в ближайшие сутки. Кроме того, на 23 октября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Его порывы будут достигать до 20 м/с (подробнее о прогнозе синоптиков здесь).

Неблагоприятные погодные условия сохранятся также 24 и 25 октября.