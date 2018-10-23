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Запасы влаги в почве иссякли. В Беларуси озимые замедлили рост из-за сухой погоды

23 октября 2018 11:46
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Новости Беларуси. Озимые из-за сухой погоды замедлили рост в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запасы влаги в почве иссякли. В Беларуси озимые замедлили рост из-за сухой погоды-1

Практически по всей стране запасы почвенной влаги иссякли. Октябрь действительно выдался необычайно теплым и сухим. Ожидается, что в ближайшее время дожди улучшат условия для всходов. Однако вегетацию замедлит похолодание, которое синоптики обещают в ближайшие сутки. Кроме того, на 23 октября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Его порывы будут достигать до 20 м/с (подробнее о прогнозе синоптиков здесь).

Неблагоприятные погодные условия сохранятся также 24 и 25 октября.

Запасы влаги в почве иссякли. В Беларуси озимые замедлили рост из-за сухой погоды-4

Запасы влаги в почве иссякли. В Беларуси озимые замедлили рост из-за сухой погоды-6

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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