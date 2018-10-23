Облила гостей айраном и получила хорошие чаевые. Реальные истории официантов

Чаевые – это благодарность клиента обслуживающему персоналу, выраженная материально. Дать или не дать – вечная дилемма. Прослыть скупердяем, конечно, не хочется. А если уж и швырять кровно нажитыми, открытым остаётся вопрос – кому давать и сколько? Хоть звенящее спасибо – дело добровольное, отказать в бонусе официанту или бармену в Беларуси считается дурным тоном.

Анна Езерская, ресторатор:

Дают по-разному, в зависимости от социального статуса гостя. В зависимости от класса заведения, уровня цен, это составляет около 10% от общей суммы счета.

Кажется, что у больших чаевых и сервиса на высшем уровне – прямая связь. Практика же показывает: солидное вознаграждение, зачастую, зависит от гендерной принадлежности. Анна Езерская:

Скажем прямо: лучше дают, конечно, красивым девушкам, красивым официанткам. Поулыбалась, пришла, многое даже прощают. Наталья Вирибрус:

Три года назад, когда я работала официанткой, пришли гости, был в заказе айран – кисломолочный напиток. Ставлю один стакан с подноса, у меня упали все три стакана! Это всё оказалось на гостях, на пиджаках, на брюках, на телефоне, на кальяне, в еде – везде. Гости очень переживали, что меня оштрафуют либо уволят и, в итоге, очень хорошо отблагодарили хорошими чаевыми, что мне хватило оплатить химчистку испорченного дивана и ещё себе осталось.

В Европе чаевые положены не только работникам общепита и доставщикам еды. Если в ресторанах и барах дополнительное поощрение автоматически включается в счёт, то позолотить ручку таксистам, служащим отеля, гардеробщикам, флористам и мастерам салонов красоты придётся наличными. В Беларуси тенденция материального спасибо в этих сферах приживается медленнее.

Игнат Булаш, нейл-мастер:

Наверное, люди совсем ещё не привыкли к такому, может, кто-то даже хочет отблагодарить, но он не додумывается, что вот я возьму оставлю денежку или ещё как-то отблагодарю мастера, и поэтому просто уходят, а желание есть такое. Были такие ситуации.

Хиллари Клинтон, однажды пообедав в ресторане, не оставила официантке ни цента. Этот случай получил широкую огласку, а политическую леди забросали гневными письмами, обвиняя в жадности. В США стандартные чаевые в 25% – едва ли не принудительная благодарность. Обделённый чаевыми официант запросто может догнать обидчика и поинтересоваться: неужели его не устроило качество обслуживания? Оставить американца без чаевых – то же самое, что прилюдно дать ему пощечину.

В Беларуси такое откровенное попрошайничество не приветствуется по закону. Дарина Гулюта, юрист ОО «Городское общество защиты потребителей»:

Получение персоналом чаевых никаким образом не отражено в законодательстве, это абсолютно добровольная плата за обслуживание. Если потребитель хочет поблагодарить официанта, который хорошо его обслужил, он может это сделать. Но требовать именно этого персонал не может.

В Японии давать на чай категорически запрещено. Жители Страны восходящего солнца считают обслуживание на высшем уровне святой обязанностью, а дополнительное вознаграждение – оскорблением.