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«Запас энергии, бодрости духа». Представители силовых структур побывали на экскурсии во Дворце Независимости

26 января 2022 19:13
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Новости Беларуси. Когда кабинеты свободны от заседаний и политических дискуссий, их посещают гости. Во Дворце Независимости продолжают экскурсии для белорусов. Сегодня, 26 января, с залами, где пишется история суверенной Беларуси, знакомились представители МВД и работники лесной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Запас энергии, бодрости духа». Представители силовых структур побывали на экскурсии во Дворце Независимости-1

«Горжусь, что живу в этой республике». На экскурсии во Дворце Независимости побывали представители лесной отрасли – читайте здесь.  

Сделать Дворец Независимости доступным для белорусов – личное распоряжение главы государства. С экскурсиями здесь побывали уже тысячи гостей – представители самых разных сфер. Однако в социальных сетях начали распространять слухи о баснословных суммах, которые платят, чтобы попасть на экскурсию. Но гости развенчивают фейки.  

«Запас энергии, бодрости духа». Представители силовых структур побывали на экскурсии во Дворце Независимости-4

Валерий Шаманов, председатель Совета ветеранов МВД Беларуси:  
Находятся здесь не простые ветераны, а истинные борцы за справедливость, преданные своему делу и как настоящие патриоты своего отечества. В этих стенах Дворца Независимости Республики Беларусь на высоком уровне строится наше будущее и решается судьба всей страны. Мы все получили впечатления и удовольствие, неисчерпаемый запас энергии, бодрости духа. Нас вдохновляет на ратный труд и подвиг.  

«Запас энергии, бодрости духа». Представители силовых структур побывали на экскурсии во Дворце Независимости-7

Юлия Нахаенко, курсант Академии МВД:  
Больше всего понравился зал, где Президент вручает благодарности. Пресс-секретарь рассказала такую примету, которая еще вроде как в событиях уточняется, если там сфотографироваться, то обязательно в будущем возможно побывать здесь и вручат благодарность. Я сфотографировалась, даже два раза.  

Дворец Независимости стал символом суверенной Беларуси. Строили его из отечественных материалов и руками белорусских мастеров.  

# Государственная политика # общество # Анастасия Мацкевич # Зинаида Кривицкая # Алексей Анашко # Валерий Шаманов # Юлия Нахаенко # Фотофакт

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