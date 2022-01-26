«Запас энергии, бодрости духа». Представители силовых структур побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Когда кабинеты свободны от заседаний и политических дискуссий, их посещают гости. Во Дворце Независимости продолжают экскурсии для белорусов. Сегодня, 26 января, с залами, где пишется история суверенной Беларуси, знакомились представители МВД и работники лесной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделать Дворец Независимости доступным для белорусов – личное распоряжение главы государства. С экскурсиями здесь побывали уже тысячи гостей – представители самых разных сфер. Однако в социальных сетях начали распространять слухи о баснословных суммах, которые платят, чтобы попасть на экскурсию. Но гости развенчивают фейки.

«Горжусь, что живу в этой республике». На экскурсии во Дворце Независимости побывали представители лесной отрасли – читайте здесь .

Валерий Шаманов, председатель Совета ветеранов МВД Беларуси: Находятся здесь не простые ветераны, а истинные борцы за справедливость, преданные своему делу и как настоящие патриоты своего отечества. В этих стенах Дворца Независимости Республики Беларусь на высоком уровне строится наше будущее и решается судьба всей страны. Мы все получили впечатления и удовольствие, неисчерпаемый запас энергии, бодрости духа. Нас вдохновляет на ратный труд и подвиг.

Юлия Нахаенко, курсант Академии МВД:

Больше всего понравился зал, где Президент вручает благодарности. Пресс-секретарь рассказала такую примету, которая еще вроде как в событиях уточняется, если там сфотографироваться, то обязательно в будущем возможно побывать здесь и вручат благодарность. Я сфотографировалась, даже два раза.

Дворец Независимости стал символом суверенной Беларуси. Строили его из отечественных материалов и руками белорусских мастеров.