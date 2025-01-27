Западные СМИ врут о выборах в Беларуси – международные наблюдатели опровергают дезинформацию

Пока ангажированные западные СМИ фабрикуют фейки вокруг президентской кампании в Беларуси, представители ведущих мировых медиа, которые наблюдали за ходом голосования находясь непосредственно в нашей стране, публикуют свои материалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них они рассказывают о реальном положении вещей. Широкое присутствие зарубежных экспертов, организация на высшем уровне, заинтересованность избирателей – то, что своими глазами увидели журналисты. И ничего общего с тем, о чем вещают в Европе.

Али Джура, корреспондент агентства Anadolu (Турция):

Я вижу, все здесь нормально. На улице никто ничего не делает. Конечно, это демократия. Может кто-то не хочет голосовать, кто-то может быть против, но я, по крайней мере, ничего не вижу на улице, потому что это демократия. Это выбор. А когда идет выбор, люди должны уважать друг друга.