Западные СМИ врут о выборах в Беларуси – международные наблюдатели опровергают дезинформацию
Пока ангажированные западные СМИ фабрикуют фейки вокруг президентской кампании в Беларуси, представители ведущих мировых медиа, которые наблюдали за ходом голосования находясь непосредственно в нашей стране, публикуют свои материалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В них они рассказывают о реальном положении вещей. Широкое присутствие зарубежных экспертов, организация на высшем уровне, заинтересованность избирателей – то, что своими глазами увидели журналисты. И ничего общего с тем, о чем вещают в Европе.
Али Джура, корреспондент агентства Anadolu (Турция):
Я вижу, все здесь нормально. На улице никто ничего не делает. Конечно, это демократия. Может кто-то не хочет голосовать, кто-то может быть против, но я, по крайней мере, ничего не вижу на улице, потому что это демократия. Это выбор. А когда идет выбор, люди должны уважать друг друга.
Выбор белорусского народа остается делом лишь граждан нашей страны, но никак не иностранных и деструктивных сил. Китайские, индийские, арабские СМИ подходят к освещению электоральной кампании с позиции объективности и беспристрастности, отмечая высокий уровень организации и проведения процесса.