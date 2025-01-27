Белорус реставрирует старинные скрипки! Побывали в его мастерской

Приглашаем в уникальную лабораторию скрипичного мастерства! Ее куратор – ведущий научный сотрудник БГУКИ, неутомимый исследователь Александр Сурба. Между лекциями он возвращает к жизни старинные инструменты и создает новые. Лучший друг музыкантов, который помогает настроить инструменты на благородный академический лад. А вначале была белорусская дуда, которой наш герой посвятил диссертацию. Но все изменила судьбоносная встреча.

Александр Сурба, кандидат искусствоведения, скрипичный мастер:

Однажды побывав на выставке, посвященной встрече Президента с талантливой молодежью, наш университет выставлял коллекцию произведений декоративно-прикладного искусства, а также некоторых музыкальных инструментов. На этой выставке была представлена Президенту скрипка итальянского мастера Гварнери. Президент у меня поинтересовался, смогу ли я сделать нечто подобное? В тот момент я, конечно, растерялся. Через полгода я представил свой первый инструмент.

В искусстве реставрации, как в медицине. Не навредить и сохранить аутентичность – золотые правила. Любое вмешательство должно быть обратимым. Вершиной мастерства считается незаметность. Свою миссию куратор скрипичной лаборатории видит в передаче своих знаний новому поколению.