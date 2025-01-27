Генсекретарь ШОС: выборы в Беларуси прошли в соответствии с национальным законодательством

Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. К наблюдателям ШОС не менее высокий уровень доверия, чем к миссии от Содружества. Александр Лукашенко поблагодарил партнеров и подчеркнул, что Беларусь продолжит работать над тем, чтобы организация не только развивалась, но и укрепляла свои позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: самое страшное – когда тебе верят и тебе обязательно надо это реализовать. Подробности.

В состав миссии наблюдателей ШОС вошли 17 человек. За 4 дня они посетили 109 избирательных участков в разных регионах Беларуси. Встречались в том числе со своими коллегами из других стран, общались с кандидатами на пост Президента Беларуси. Так, наблюдатели заключили, что уже на этапе подготовки к кампании были созданы все необходимые условия для ее проведения.