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Генсекретарь ШОС: выборы в Беларуси прошли в соответствии с национальным законодательством

27 января 2025 13:47
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Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. К наблюдателям ШОС не менее высокий уровень доверия, чем к миссии от Содружества. Александр Лукашенко поблагодарил партнеров и подчеркнул, что Беларусь продолжит работать над тем, чтобы организация не только развивалась, но и укрепляла свои позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В состав миссии наблюдателей ШОС вошли 17 человек. За 4 дня они посетили 109 избирательных участков в разных регионах Беларуси. Встречались в том числе со своими коллегами из других стран, общались с кандидатами на пост Президента Беларуси. Так, наблюдатели заключили, что уже на этапе подготовки к кампании были созданы все необходимые условия для ее проведения.

Генсекретарь ШОС: выборы в Беларуси прошли в соответствии с национальным законодательством-2

Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь ШОС, руководитель миссии наблюдателей ШОС на выборах Президента Беларуси:
Сформировали комплексную картину. Проект заявления по итогам наблюдения уже подготовлен. И в этом заявлении мы отмечаем, что, по мнению миссии наблюдателей ШОС, выборы Президента Республики Беларусь прошли в соответствии с национальным законодательством и с международными обязательствами страны.

# Выборы в Беларуси

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