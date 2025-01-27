В чём польза джампинга? Рассказываем про фитнес на батуте

Весело, задорно и главное – с пользой для здоровья. Джампинг – относительный новый вид фитнеса в нашей стране. К нам он пришел из Европы около 10 лет назад. И очень быстро приобрел популярность. Еще бы, занятия проходят под ритмичную музыку, и уже с первых минут улучшают настроение.