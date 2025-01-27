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В чём польза джампинга? Рассказываем про фитнес на батуте

27 января 2025 13:21
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Весело, задорно и главное – с пользой для здоровья. Джампинг – относительный новый вид фитнеса в нашей стране. К нам он пришел из Европы около 10 лет назад. И очень быстро приобрел популярность. Еще бы, занятия проходят под ритмичную музыку, и уже с первых минут улучшают настроение.

В чём польза джампинга? Рассказываем про фитнес на батуте-2

Елена Ткаченок, фитнес-тренер:
Очень многие приходят сюда за позитивом, за драйвом, то есть людям нравится сам процесс. Приходят для того, чтобы избавиться от лишнего веса, подтянуть фигуру, привести себя в порядок, и уже впоследствии сталкиваются с таким эффектом, как улучшение состояния здоровья.

Подробности в видео.

# Хобби

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