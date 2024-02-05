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«Западники в каком-то смысле нам помогли». Политолог рассказал о развитии Беларуси в период санкций

05 февраля 2024 13:38
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Какую роль сыграло Союзное государство в жизни Беларуси и России? Какие перспективы у интеграционного объединения и будет ли расширен состав его участников? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

«Западники в каком-то смысле нам помогли». Политолог рассказал о развитии Беларуси в период санкций-1

Дмитрий Егорченков, политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН (Россия):
Западники в каком-то смысле нам помогли, развязав против Беларуси и России гибридную войну. Не будем забывать, что в рамках гибридной войны экономический и научно-технологические факторы крайне важны. Это обрубание производственных цепочек, обрубание торгово-экономического сотрудничества, это обрубание доступа к технологиям. Это с самого начала было прописано в доктринальных документах.

В том числе благодаря такой идеалистической позиции Запада и такому подходу Россия и Беларусь не вынуждены, но пользуются возможностью. Да, уходят западные компании. Хорошо. Освобождается место для белорусских компаний, для российских. Я убежден, что взаимодействие Беларуси и новых российских регионов тоже будет строиться не в формате помощи, а в формате взаимовыгодного сотрудничества.

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# Международная политика # общество # Дмитрий Егорченков # Надежда Сасс

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