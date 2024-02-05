Почему не стоит присваивать себе ценную находку? Рассказываем об ответственности за кражу

Нашел – все равно что украл. Все слышали о случаях, когда человек находил якобы ничейное добро и получал уголовную ответственность. Как не поднять себе проблему с земли?

Виталий Сорока, начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Законодательством Республики Беларусь предусмотрена ответственность за кражу имущества, которая относится к одной из форм хищения, совершенного с признаком тайности, неправомерности и безвозмездности. К кражам следует относить и присвоение имущества, которое оставлено в общественных местах. Оно не выбывает из пользования владельца. Ответственность наступает также по краже, потому что виновное лицо неправомерно присваивает это имущество. Лицо, нашедшее имущество, обязано его передать в органы внутренних дел или в органы самоуправления. Не каждую находку можно приравнивать к одинаковым ситуациям. Законодательством ограничена сумма для возбуждения уголовного дела – до двух базовых величин.

Дмитрий Потапович, ведущий:

Требовать вознаграждение за находку незаконно? И можно ли вернуть без милиции?

Виталий Сорока:

Никто не запрещает человеку принять попытки для отыскания владельца. А требовать вознаграждение – это морально-нравственные поступки, связанные с возвратом вещей.