Запад знает, что Путин выиграет – как пытались шатать Россию перед выборами? Разбор политолога

В России подходит к финишу президентская гонка, и начинается период досрочного голосования. В период с 15 по 17 марта в 29 регионах страны будет доступно дистанционное электронное голосование, на эти же даты приходится основное голосование, которое будет проходить в течение трех дней. В Беларуси граждане России смогут проголосовать 17 марта на шести участках в Минске и областных центрах. О том, какие факторы повлияли на избирательную кампанию в России, а также об общих вызовах для Союзного государства, расскажет Андрей Лазуткин. Как Запад пытался создать картину «несогласия» в России

Андрей Лазуткин, политолог:

Во время кампании обозначился центр, который управлял уличным протестом. Это издания и каналы, связанные с Михаилом Ходорковским, которые, как и в белорусском случае, работают из-за границы. Этой сети было не важно, кого поддерживать. На этапе регистрации они раскручивали неизвестную женщину Дунцову, которая шла как антивоенный кандидат. На этапе сбора подписей та же самая линейка СМИ поддержала Бориса Надеждина – это бывший соратник Ходорковского по Союзу правых сил. Но и про него забыли, потому что дальше на ход кампании повлияла смерть Навального. И протест попытались провести в форме траурных и памятных мероприятий. Что общего у этих трех разных людей? Во-первых, организаторам абсолютно не важна фигура, под которую собирают протест, если даже человек умер, он подходит. То есть те, кто управляют сетью, на всех этапах не собирались идти на выборы и побеждать там Владимира Путина – это невозможно из-за высокого рейтинга.

Их задача другая – создать картину «несогласия». Поскольку Россия ведет военную операцию, надо показать, что внутри страны есть группа, которая поддерживает интервенцию в страну, согласна вывести отовсюду войска (из Армении, из Сирии, из Африки, из Украины), отдать Крым, и не осуждает теракты и диверсии на территории России. Когда шла Чеченская война, такую же странную функцию «внутреннего рупора» западной дипломатии выполняла либеральная оппозиция. Тогда они называли федеральные войска преступниками, требовали завершить войну, отдать российскую территорию и поддерживали теракты. По такой же схеме, только уже из-за границы, сегодня работают российские либеральные СМИ и русскоязычная диаспора. «Самые лучшие, самые смелые, самые честные». Что общего у российских протестов с белорусскими?

Андрей Лазуткин:

И точно так же на силовой вариант в Беларуси сегодня ориентированы те группы и СМИ, которые называют себя белорусской оппозицией. И тем, и этим не нужно побеждать на выборах (ни на президентских в России, ни на наших парламентских, где мы их вообще не видели). Их держат в кармане на случай кризиса или крупных военных событий, чтобы изображать мнение какой-то части белорусского или российского населения. Обратите внимание, что людей на российских акциях протеста выводят под бело-сине-белым флагом, как у нас под бело-красно-белым. И можно заметить, что во время выборов протестные кандидаты выступали в этой расцветке одежды, а сейчас в ней выступает жена Навального. Речь здесь о том, что, как и в Беларуси, они не признают официальное государство, у них свой флаг и свое параллельное государство за границей. Второй общий пункт – это эмоции. Как и в Беларуси, а до этого на Майдане в Киеве, протест пытаются объединить на общей теме смерти. В быту так действуют секты – люди туда приходят после смерти близких, потому что им плохо, надо выговориться, надо найти поддержку у незнакомых людей. И когда скончался Навальный, была запущена информационная кампания, что-то типа психотерапии: «Нам всем так плохо, мы поможем вам выйти из депрессии, мы расскажем, что надо делать дальше». Терапия (не важно, в секте или в политике) заключается в том, что людям рассказывают, что они самые лучшие, самые достойные, самые умные. А потом говорят: «Смотрите, как нас много! Целые очереди стоят из таких же хороших людей!» Посмотрите, насколько это похоже на белорусскую агитацию «Вы невероятные».

Привет, это Юлия Навальная, а это – вы. Самые лучшие, самые смелые, самые честные люди нашей страны. Люди, которые дарят мне надежду. Это вы в пятницу, 1 марта, стояли в многочасовой очереди, чтобы проститься с Алексеем. А вот на следующий день – вас еще больше. Вот третий день, воскресенье – километровая очередь и гора цветов, за которой уже даже не видно креста. И так каждый день. Андрей Лазуткин:

Очереди, как в Беларуси, тоже стали частью российской протестной кампании. Для чего людей в них собирают? Эмоцию сначала надо усилить, а потом подвести к мысли, что надо отомстить. И это уже шаг к радикальным действиям, а не к выборам. Потому что Запад прекрасно понимает, что выборы Путин выиграет. Западу нужен другой инструмент давления на власть, например, террористическая сеть. Опять же, Беларусь в этом плане оказалась полигоном. Если во всем мире терроризм строится на национальном, религиозном признаке, возникает во время войн, то у нас в террор попытались вовлечь самых обычных людей. Где-то под видом игры, где-то под видом легкого заработка, а где-то на почве ненависти к России. А дальше можно заметить, что в последнее время наших граждан начали использовать не здесь, а на территории РФ. Был теракт на БАМе с подрывом цистерны топлива и попытка теракта в Карелии с участием наших граждан. Сразу возникает вопрос: неужели там, на месте, некому поручить такую задачу? Но это политика, противнику нужен не сам теракт, а надо рассорить два наших государства, показать, что мы не контролируем нашу оппозицию, не всех нашли. Или, наоборот, что Россия – это «проходной двор», куда любой гражданин Украины может заехать и попасть в Беларусь, как было в случае с самолетом в Мачулищах. Все это должно вызывать взаимное недоверие между нашими странами. Как Россия отвечает на западные выпады? Агитационная кампания

Андрей Лазуткин:

Чем на это отвечает российская власть? Были минимум три крупных события, которые стали частью избирательной кампании. Первое – это штурм Авдеевки, самого мощного укрепрайона на всей линии фронта. Авдеевка напрямую связана с целями военной операции – прекратить обстрелы Донецка, как об этом говорилось изначально. И это обещание власть выполнила. Второе – это интервью Такеру Карлсону. Там прозвучало, что Россия не меняет и не разменивает внешнюю политику. Есть зона безопасности вокруг России, и неважно, кто победит в США, Трамп или Байден, но НАТО в этой зоне безопасности не будет. Это был большой успех в плане выхода на западную аудиторию, где Россию и Беларусь специально изолируют и не дают нам слова. Опять же, кто это начал – можно вспомнить большие часовые интервью Александра Лукашенко СNN и другим СМИ. Надо, чтобы нас слышали на другом языке и в западных СМИ.

Третье – это послание российского Президента народу и Федеральному собранию, где показали меры помощи отдельным категориям населения – поддержка для многодетных, для отдельных профессий и регионов. По сути, это было главной частью агитационной кампании, потому что россияне, как и мы во время выборов, постарались сделать акцент на местных, социальных и бытовых вопросах. А темы политики, войны, угроз постарались убрать на второй план. Можно заметить, что Запад действует наоборот, и все время подкидывает инфоповоды, связанные с военной операцией. Судя по заявлениям Макрона, Байдена и прочих, им надо показать, что Россия за два года своих задач не решила и что ситуация для России будет еще хуже. Им надо посеять сомнения, но не у простых людей, которые никакого Макрона не слушают, а у верхнего эшелона власти, окружения российского лидера. Там люди внимательно анализируют западные высказывания, а Запад все время пытается прощупать почву для раскола.