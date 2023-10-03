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Занятия по мобилизационной готовности пройдут в Беларуси с 3 по 6 октября

03 октября 2023 06:59
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Новости Беларуси. Ежегодные занятия по мобилизационной готовности начинаются в Беларуси сегодня, 3 октября. Они пройдут по 6 октября под руководством председателей облисполкомов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Занятия по мобилизационной готовности пройдут в Беларуси с 3 по 6 октября-1

Цель мероприятия – повышение уровня подготовки и слаженности органов управления теробороны к формированию территориальных войск. Во всех административных районах запланированы теоретические и практические занятия с должностными лицами исполкомов, военных комиссариатов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов. Особое внимание подготовке военнообязанных: в рамках однодневного сбора они изучат основы и порядок действий во время формирования территориальных войск.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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