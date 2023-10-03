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Парламентская делегация Никарагуа посетит Беларусь 3 октября

03 октября 2023 06:45
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Двухдневный визит в Беларусь парламентской делегации Никарагуа начинается сегодня, 3 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентская делегация Никарагуа посетит Беларусь 3 октября-1

Ее возглавляет первый заместитель председателя Национальной ассамблеи этой центрально-американской республики. Данный визит – первый в рамках межпарламентского сотрудничества между Беларусью и Никарагуа. Его целью станет обсуждение перспектив и направлений для развития межпарламентского взаимодействия. Чтобы вывести наши отношения на самый высокий уровень, предстоит сделать очень многое. Об этом Александр Лукашенко говорил в мае 2023 года во время встречи в Минске с министром иностранных дел Никарагуа. Как тогда подчеркнул Президент, наладить наше сотрудничество необходимо таким образом, чтобы создать договорно-правовую базу под будущее взаимодействие в экономике. А это дело времени.

# Международное сотрудничество # общество # Фотофакт

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