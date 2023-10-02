«Заповедник человеческих ценностей». Почему иностранцы любят приезжать в Беларусь?

Новости Беларуси. Большая семья – новый тренд в стране? Как Беларусь поддерживает многодетные семьи? О поддержке материнства, госмерах и демографических вопросах поговорили на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Ольга Александровна сказала интересную вещь, что очень много к нам приезжает прибалтов, европейцев, мы становимся Меккой для традиционной семьи. Я прекрасно понимаю, что люди, которые к нам приезжают, с точки зрения этой «нормальности» более готовы к тому, что делает эта девочка. Это наказать нужно. Потому что они приезжают в Беларусь, принимают наши традиции, принимают наши устои, да? Чем наши люди, которые остались еще в августе 2020 года. И ведь у нас внутренняя эмиграция продолжает жить. Школа сколько бы ни воспитывала, все равно возникают такие девочки, которые выходят. Может быть, нам какое-то мерило придумать? Судить по количеству денег – это нормально, а тут каким образом можно определить благополучность либо неблагополучность семьи? Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Иностранцы действительно очень любят к нам приезжать. Недавно общалась с новозеландцами, они говорят: «У вас заповедник. Заповедник человеческих ценностей». Они бежали оттуда, потому что с ребенком беда. Ребенок вдруг… девочка захотела стать мальчиком. Ну вот, они приехали сюда ее спасать. А мерило… Вы знаете, я бы по экономическим показателям не измеряла благополучность либо неблагополучность. Любовь к своим детям, правильное воспитание. Алена Сырова, СТВ:

Но дискуссионно. Один скажет, что любовь – это одно, другой скажет, что другое. Кирилл Казаков:

Я купил сыну новый iPhone. А я не купил сыну новый iPhone. Я люблю или не люблю?

Марина Ленчевская:

Как-то же раньше мы смотрели на это по-другому. Одна из угроз национальной безопасности – это преемственность поколений. Это наше все, это наша точка опоры. Как раньше было? Огромная семья, все за одним столом, уважение к старшим, взаимопомощь. Правда ведь? Кто-то получал меньше, кто-то – больше, где-то своему отпрыску могли и ложкой по лбу ударить. Неблагополучная семья? Благополучная. Хорошие вырастали дети, получали профессию. Кирилл Казаков:

А как же ювенальная юстиция, скажут вам в Европе? Марина Ленчевская:

Ювенальная юстиция пускай остается в Европе. Есть тоже грани определенные. Может быть, вернуться надо к старым истокам и к традициям. Вот мы сейчас все измеряем августом 2020 года, а я бы посмотрела дальше. Мы где-то эти традиции утратили, понимаете? И где-то у нас совсем другие появились лидеры мнений. Помните, как эта (я честно говорю, она для меня неинтересна)… Милана Хаметова? Кирилл Казаков:

В прошлом году устроила давку в Dana Mall. Марина Ленчевская:

Ну что это? Чем она интересна, своим милым голоском? А дети наши на нее пошли. А может быть, нужно своих лидеров мнений? Даже молодежных. Молодых людей, чтобы не такие вот показывали жесты, а чтобы на них равнялись. Чтобы за этими ребятами хотелось пойти.