«Заповедник человеческих ценностей». Почему иностранцы любят приезжать в Беларусь?

Новости Беларуси. Большая семья – новый тренд в стране? Как Беларусь поддерживает многодетные семьи? О поддержке материнства, госмерах и демографических вопросах поговорили на площадке ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Большая семья – новый тренд в стране? Как Беларусь поддерживает многодетные семьи? О поддержке материнства, госмерах и демографических вопросах поговорили на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Ольга Александровна сказала интересную вещь, что очень много к нам приезжает прибалтов, европейцев, мы становимся Меккой для традиционной семьи. Я прекрасно понимаю, что люди, которые к нам приезжают, с точки зрения этой «нормальности» более готовы к тому, что делает эта девочка. Это наказать нужно. Потому что они приезжают в Беларусь, принимают наши традиции, принимают наши устои, да? Чем наши люди, которые остались еще в августе 2020 года. И ведь у нас внутренняя эмиграция продолжает жить. Школа сколько бы ни воспитывала, все равно возникают такие девочки, которые выходят. Может быть, нам какое-то мерило придумать? Судить по количеству денег – это нормально, а тут каким образом можно определить благополучность либо неблагополучность семьи?
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Иностранцы действительно очень любят к нам приезжать. Недавно общалась с новозеландцами, они говорят: «У вас заповедник. Заповедник человеческих ценностей». Они бежали оттуда, потому что с ребенком беда. Ребенок вдруг… девочка захотела стать мальчиком. Ну вот, они приехали сюда ее спасать. А мерило… Вы знаете, я бы по экономическим показателям не измеряла благополучность либо неблагополучность. Любовь к своим детям, правильное воспитание.
Алена Сырова, СТВ:
Но дискуссионно. Один скажет, что любовь – это одно, другой скажет, что другое.
Кирилл Казаков:
Я купил сыну новый iPhone. А я не купил сыну новый iPhone. Я люблю или не люблю?
Марина Ленчевская:
Как-то же раньше мы смотрели на это по-другому. Одна из угроз национальной безопасности – это преемственность поколений. Это наше все, это наша точка опоры. Как раньше было? Огромная семья, все за одним столом, уважение к старшим, взаимопомощь. Правда ведь? Кто-то получал меньше, кто-то – больше, где-то своему отпрыску могли и ложкой по лбу ударить. Неблагополучная семья? Благополучная. Хорошие вырастали дети, получали профессию.
Кирилл Казаков:
А как же ювенальная юстиция, скажут вам в Европе?
Марина Ленчевская:
Ювенальная юстиция пускай остается в Европе. Есть тоже грани определенные. Может быть, вернуться надо к старым истокам и к традициям. Вот мы сейчас все измеряем августом 2020 года, а я бы посмотрела дальше. Мы где-то эти традиции утратили, понимаете? И где-то у нас совсем другие появились лидеры мнений. Помните, как эта (я честно говорю, она для меня неинтересна)… Милана Хаметова?
Кирилл Казаков:
В прошлом году устроила давку в Dana Mall.
Марина Ленчевская:
Ну что это? Чем она интересна, своим милым голоском? А дети наши на нее пошли. А может быть, нужно своих лидеров мнений? Даже молодежных. Молодых людей, чтобы не такие вот показывали жесты, а чтобы на них равнялись. Чтобы за этими ребятами хотелось пойти.
Алена Сырова:
Марина Александровна, этому не одну программу посвящаем, и все не найдем.
Марина Ленчевская:
Я человек, наверное, другого поколения. Очень люблю смотреть старые советские фильмы. Вспомните «Большую семью». Вот я его посмотрю – да! Что я хочу? Я хочу большую семью.
Кирилл Казаков:
Даже в личном вашем ответе вопрос заключается в том, что воспитание у нас в семье прежде всего. Правда же?
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Марина Ленчевская:
Безусловно. Но я все-таки считаю, что и школа обязательно должна воспитывать. Помните, когда мы говорили только об образовательных функциях, а воспитательная куда-то ушла на второй план? Это, на мой взгляд, было неправильно. В любом случае воспитание – это командная работа. И вот сегодня Ольга Александровна говорит: «Давайте наши общественное объединение пригласит эту девочку». И это тоже элемент воспитания, и это тоже командная работа. И не только чтобы, знаете, хайпануть, а мы хотим помочь. Вот так должно быть.
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