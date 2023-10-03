Постпреды СНГ обсудят реализацию положений Договора о зоне свободной торговли в Минске

Реализация положений Договора о зоне свободной торговли и деятельность сразу трех отраслевых советов сегодня, 3 октября, в центре внимания постпредов стран СНГ. Заседание пройдет в Исполкоме Содружества в Минске с участием генерального секретаря объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К обсуждению предложены результаты работы министров юстиции, командующих пограничными войсками и совета по сотрудничеству в области образования. Реализации положений Договора о зоне свободной торговли будет посвящен отдельный пункт повестки дня. Документ, напомним, радикально упростил правовые основы торгово-экономических отношений между нашими странами, заменил ряд многосторонних и почти сто двусторонних документов, которые регламентировали торговый режим на пространстве Содружества. Также эксперты планируют сегодня рассмотреть ход подготовки к очередным заседаниям совета глав государств, совета глав правительств и совета министров иностранных дел СНГ. Мероприятия пройдут уже в октябре в Бишкеке.