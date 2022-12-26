Занялся спортом на пенсии и в 80 стал чемпионом мира по пауэрлифтингу. История белорусского «железного деда»

Новости Беларуси. История, которая удивит даже искушенного зрителя. В деревне Головенчицы Гродненского района живет «железный дед». В 80 лет он стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в своей возрастной категории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А ведь спортом увлекся лишь на пенсии. Занимается в личном тренажерном зале, который своими руками сделал в бывшем коровнике. О деревенском уникуме из приграничья – репортаж Галины Буро. Россия, Суздаль. Чемпионат мира по пауэрлифтингу. Больше 3 000 участников из 40 стран. Волнение. В жиме лежа не все удалось. А вот с тягой справился на золото – вот заветная медаль.

Владимир Архипов, житель деревни Головенчицы:

Кто ей может не гордиться? Все ж таки какая-никакая работа! Чемпион мира в 80 лет. Владимир Архипов признается: душа всегда лежала к спорту. Но в детстве провалился под лед, выжил, но получил проблемы со зрением и слухом. Двери в большой спорт были закрыты. Трудился на заводах. А на пенсии в 66 лет все же решил осуществить мечту.

Владимир Архипов:

Я с 30 лет начал штангу таскать по тяжелой атлетике, потом в 35 бросил. Потом до 66 я вообще никуда не подходил, а в 66 лет что-то мне это приспичило попробовать. Спорт для чего? Для жизни. А чего, потаскаешь немного железо – глядишь, как-то веселее становится. Знаний по пауэрлифтингу не было, но было желание. Изучал книги и журналы. Для занятий нужен был тренажерный зал – в деревне с этим сложно. Подумал и переоборудовал сарай, где раньше держал корову.

Галина Буро, корреспондент:

Эту конструкцию Владимир придумал сам. С реализацией помогли знакомые. И вот из металлических труб, лавки и зеркала получился отличный тренажер. Друзья помогли подобать инвентарь, некоторые элементы покупал, другие мастерил. Жмет штангу здесь три раза в неделю. И сам себе тренер.

Владимир старается следить за весом. Сейчас он 111 килограммов – настоящий деревенский богатырь. Дома на шкафу памятка по режиму питания. Прием пищи 5 раз в день. В меню яйца, овощи, молоко, а главное…

В основном нажимаю на мясопродукты. Продукты привозят дочери из города. И всячески поддерживают увлечение отца.

Анна Гольтяева, дочь:

Я верила в него, потому что готовился он конкретно, так хорошо готовился, он ждал этого чемпиона. Я думаю, что когда есть мечта, есть цель, в нее надо верить. И тогда все получится.

Даже в свои 80 Владимир Архипов со спортом завязывать не собирается. Подготовка к соревнованиям – это уже стимул к жизни.

– Ближайшее будет – Европа. Или в апреле, или в мае, где-то так.

– То есть силы у вас еще есть?

– Будут!