Прямой эфир

Волонтёры БРСМ из Вилейки приняли участие в акции «Эстафета добра»

26 декабря 2022 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Вилейском районе активисты БРСМ подключились к благотворительной акции «Эстафета добра», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В зимний период школьники и студенты оказывают помощь пожилым людям в уборке территории.

Волонтёры БРСМ из Вилейки приняли участие в акции «Эстафета добра»-1

На этот раз учащиеся Вилейского государственного колледжа пришли в гости к семейной паре Екатерине Станиславовне и Петру Владимировичу Кулеш. Ребята помогли расчистить от снега территорию возле их дома. Помощь оказывают одиноким, одиноко проживающим людям и маломобильным гражданам. По горячей линии принимают заявки. В день волонтеры посещают до четырех адресов. Уже поступило около 20 обращений.  

Волонтёры БРСМ из Вилейки приняли участие в акции «Эстафета добра»-4

Екатерина Кулеш:  
В этом году как никогда выпало очень много снега. И мы пытались с прошлого года справиться сами, пенсионеры, в этом году просто не получилось. Не справились собственными силами, пришлось обратиться за помощью в организацию молодежную, чтобы какую-то оказали нам помощь.  

Волонтёры БРСМ из Вилейки приняли участие в акции «Эстафета добра»-7

Татьяна Дубровская, первый секретарь Вилейского районного комитета БРСМ:  
Наш район подключился активно к «Эстафете добра», которую запустил БРСМ. У нас работает горячая линия, в которой мы осуществляем помощь пожилым и маломобильным гражданам в очистке прилегающей дворовой территории. Наши ребята активно работают. Никогда не проходят мимо и никогда не отказывают ни по какому адресу.  

Волонтёры БРСМ из Вилейки приняли участие в акции «Эстафета добра»-10

Всего в рядах БРСМ Вилейского района свыше 1 400 юношей и девушек. Почти 160 молодых людей – участники волонтерского движения «Доброе сердце».  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# БРСМ # общество # Екатерина Кулеш # Татьяна Дубровская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Кочанова: чужих детей не бывает, и акция «Наши дети» показывает, что это действительно так
26 декабря 2022 14:35

Наталья Кочанова: чужих детей не бывает, и акция «Наши дети» показывает, что это действительно так

В Полоцке прошёл автофлешмоб – машины выстроились в символ 2023-го
26 декабря 2022 14:27

В Полоцке прошёл автофлешмоб – машины выстроились в символ 2023-го

Лукашенко прибыл на неформальную встречу лидеров стран СНГ
26 декабря 2022 13:47

Лукашенко прибыл на неформальную встречу лидеров стран СНГ