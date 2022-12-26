Волонтёры БРСМ из Вилейки приняли участие в акции «Эстафета добра»

Новости Беларуси. В Вилейском районе активисты БРСМ подключились к благотворительной акции «Эстафета добра», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В зимний период школьники и студенты оказывают помощь пожилым людям в уборке территории.

На этот раз учащиеся Вилейского государственного колледжа пришли в гости к семейной паре Екатерине Станиславовне и Петру Владимировичу Кулеш. Ребята помогли расчистить от снега территорию возле их дома. Помощь оказывают одиноким, одиноко проживающим людям и маломобильным гражданам. По горячей линии принимают заявки. В день волонтеры посещают до четырех адресов. Уже поступило около 20 обращений.

Екатерина Кулеш:

В этом году как никогда выпало очень много снега. И мы пытались с прошлого года справиться сами, пенсионеры, в этом году просто не получилось. Не справились собственными силами, пришлось обратиться за помощью в организацию молодежную, чтобы какую-то оказали нам помощь.

Татьяна Дубровская, первый секретарь Вилейского районного комитета БРСМ:

Наш район подключился активно к «Эстафете добра», которую запустил БРСМ. У нас работает горячая линия, в которой мы осуществляем помощь пожилым и маломобильным гражданам в очистке прилегающей дворовой территории. Наши ребята активно работают. Никогда не проходят мимо и никогда не отказывают ни по какому адресу.