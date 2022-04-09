Заниматься этим начали в X веке. Учат ли сейчас ткачеству в Беларуси и что нужно для такого необычного хобби?

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Заславль, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». – Смотри, какой шарф? Правда красивый?

– Красиво. И ты хочешь сказать, это не машина сделала?

Оксана Виноградова, создательница бренда ручного ткачества:

Не машиной, а самым настоящим ткацким станком. Привет, меня зовут Оксана. Я создательница бренда ручного ткачества. Давайте покажу, как это делается.

– Давайте.

– Очень интересно. Оксана Виноградова:

Пойдемте. Вот это деревянный ткацкий станок.

– Очень красиво. А что это за нитки? Оксана Виноградова:

Здесь в основе ткани шелк, а уточная нить – это меринос.

– Такого цвета интересного, как золото, да? Оксана Виноградова:

Да, это золотой шелк.

– Обалдеть.

– А подскажите, это шарф или что это будет в дальнейшем?

Оксана Виноградова:

Сейчас ткется шейный платок.

– И как долго его изготавливать? Оксана Виноградова:

В общей сложности здесь будет 20 платков. Где-то дней 10 уйдет.

– А подскажите, где учат данному мастерству? Оксана Виноградова:

В Беларуси есть еще пару учебных заведений, где можно научиться ткачеству, но по факту там дают только общие знания и уже учиться непосредственно мастерству нужно именно на производстве.

– Хорошо, ваши специалисты где-то ранее учились или всему обучали вы? Оксана Виноградова:

Нет, они пришли уже готовыми специалистами, а здесь просто дорабатывали какие-то знания, потому что, например, на белорусских производствах из такой тонкой пряжи не ткут.

– А скажите, сколько метров в день можно соткать? Оксана Виноградова:

Когда основа уже заправлена, мои ткачихи ткут, наверное, быстрее всех в мире, и это от 5 до 25 метров в день.

– А в чем разница: 5 или 25? Оксана Виноградова:

Зависит от сложности рисунка, толщины нити: чем тоньше нить, тем сложнее и дольше ткется. Ну и бывают еще разные нюансы, например, очень нежная пряжа может в процессе рваться, и это тормозит процесс.

– А подскажите, эти станки – это чье производство? Оксана Виноградова:

У нас есть белорусские мастера, которые по чертежам изготавливают такие станки.

– Ничего себе.

– Да, а нитки чье производство? Оксана Виноградова:

Здесь на этом станке – все итальянское.

– И везде? Или есть какое-то белорусское сырье?

Оксана Виноградова:

Используем белорусский хлопок. Кстати, на другом станке, могу показать. Вот здесь основа из белорусского хлопка.

– Ой, здесь очень много нитей, больше, чем на том станке, да? Оксана Виноградова:

Да, на том станке где-то 1 200 нитей, а здесь – 1 840.

– А подскажите, какое количество изделий вы выпускаете в месяц? Горн, меха и наковальня. Как работали кузнецы в XX столетии – подробнее здесь. Оксана Виноградова:

Где-то с трех станков – 150-200 изделий в месяц.

– Интересно.

– А скажите, пожалуйста, что вот это за штучка? Они железные? И для чего они? Оксана Виноградова:

Да, это металлическое галево. Вот эта рама называется ревизо, на ней висит галево, и в галево вставляются нитки по определенному рисунку, чтобы получился узор на ткани.

– А они как-то двигаются, да?

Оксана Виноградова:

Они поднимаются вверх-вниз. Я могу показать.

– Да, давайте. Оксана Виноградова:

Хотите поткать?

– Давайте попробуем.