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Заниматься этим начали в X веке. Учат ли сейчас ткачеству в Беларуси и что нужно для такого необычного хобби?

09 апреля 2022 12:33
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Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Заславль, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

– Смотри, какой шарф? Правда красивый?
– Красиво. И ты хочешь сказать, это не машина сделала?

Заниматься этим начали в X веке. Учат ли сейчас ткачеству в Беларуси и что нужно для такого необычного хобби?-1

Оксана Виноградова, создательница бренда ручного ткачества:
Не машиной, а самым настоящим ткацким станком. Привет, меня зовут Оксана. Я создательница бренда ручного ткачества. Давайте покажу, как это делается.
– Давайте.
– Очень интересно.

Оксана Виноградова:
Пойдемте. Вот это деревянный ткацкий станок.
– Очень красиво. А что это за нитки?

Оксана Виноградова:
Здесь в основе ткани шелк, а уточная нить – это меринос.
– Такого цвета интересного, как золото, да?

Оксана Виноградова:
Да, это золотой шелк.
– Обалдеть.
– А подскажите, это шарф или что это будет в дальнейшем?

Заниматься этим начали в X веке. Учат ли сейчас ткачеству в Беларуси и что нужно для такого необычного хобби?-4

Оксана Виноградова:
Сейчас ткется шейный платок.
– И как долго его изготавливать?

Оксана Виноградова:
В общей сложности здесь будет 20 платков. Где-то дней 10 уйдет.
– А подскажите, где учат данному мастерству?

Оксана Виноградова:
В Беларуси есть еще пару учебных заведений, где можно научиться ткачеству, но по факту там дают только общие знания и уже учиться непосредственно мастерству нужно именно на производстве.
– Хорошо, ваши специалисты где-то ранее учились или всему обучали вы?

Оксана Виноградова:
Нет, они пришли уже готовыми специалистами, а здесь просто дорабатывали какие-то знания, потому что, например, на белорусских производствах из такой тонкой пряжи не ткут.

Заниматься этим начали в X веке. Учат ли сейчас ткачеству в Беларуси и что нужно для такого необычного хобби?-7

– А скажите, сколько метров в день можно соткать?

Оксана Виноградова:
Когда основа уже заправлена, мои ткачихи ткут, наверное, быстрее всех в мире, и это от 5 до 25 метров в день.
– А в чем разница: 5 или 25?

Оксана Виноградова:
Зависит от сложности рисунка, толщины нити: чем тоньше нить, тем сложнее и дольше ткется. Ну и бывают еще разные нюансы, например, очень нежная пряжа может в процессе рваться, и это тормозит процесс.
– А подскажите, эти станки – это чье производство?

Оксана Виноградова:
У нас есть белорусские мастера, которые по чертежам изготавливают такие станки.
– Ничего себе.
– Да, а нитки чье производство?

Оксана Виноградова:
Здесь на этом станке – все итальянское.
– И везде? Или есть какое-то белорусское сырье?

Заниматься этим начали в X веке. Учат ли сейчас ткачеству в Беларуси и что нужно для такого необычного хобби?-10

Оксана Виноградова:
Используем белорусский хлопок. Кстати, на другом станке, могу показать. Вот здесь основа из белорусского хлопка.
– Ой, здесь очень много нитей, больше, чем на том станке, да?

Оксана Виноградова:
Да, на том станке где-то 1 200 нитей, а здесь – 1 840.
– А подскажите, какое количество изделий вы выпускаете в месяц?

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Оксана Виноградова:
Где-то с трех станков – 150-200 изделий в месяц.
– Интересно.
– А скажите, пожалуйста, что вот это за штучка? Они железные? И для чего они?

Оксана Виноградова:
Да, это металлическое галево. Вот эта рама называется ревизо, на ней висит галево, и в галево вставляются нитки по определенному рисунку, чтобы получился узор на ткани.
– А они как-то двигаются, да?

Заниматься этим начали в X веке. Учат ли сейчас ткачеству в Беларуси и что нужно для такого необычного хобби?-13

Оксана Виноградова:
Они поднимаются вверх-вниз. Я могу показать.
– Да, давайте.

Оксана Виноградова:
Хотите поткать?
– Давайте попробуем.

Заниматься этим начали в X веке. Учат ли сейчас ткачеству в Беларуси и что нужно для такого необычного хобби?-16

Ткацкий станок появился на Беларуси еще в X–XII веках. Ткачество издревле было исключительно женским занятием. Сложная технология ремесла всегда сочеталась с высоким художественным мастерством.

– Видишь? Хендмейд и сейчас в моде.
– Да, но согласись, проще купить шарф фабричного производства: и быстрее, и дешевле.
– Ты знаешь, если ты хочешь слиться с толпой, пожалуйста. Но если ты хочешь уникальную вещь…
– Ладно, уговорила. Я тоже знаю одно место, где делают уникальные вещи.

Сделали подстаканники из эпоксидной смолы. Художник о преимуществах новомодного материала – подробнее здесь.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Оксана Виноградова # Фотофакт

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