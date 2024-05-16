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Александр Лукашенко проведёт переговоры с Ильхамом Алиевым в Баку

16 мая 2024 06:34
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Александр Лукашенко с государственным визитом в Азербайджане. Белорусский борт номер один накануне приземлился в аэропорту имени Гейдара Алиева. Уже сегодня, 16 мая, начнется официальная программа, в том числе переговоры с Ильхамом Алиевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко проведёт переговоры с Ильхамом Алиевым в Баку-1

Лидеры обсудят дальнейшее развитие партнерства по всем направлениям. Взаимоотношения наших стран вышли на уровень стратегических. Так, за последнее десятилетие товарооборот вырос в пять раз и составил около миллиарда долларов. Аналитики прогнозируют увеличение объема вдвое за счет развития научных проектов и промышленной кооперации.

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Александр Лукашенко проведёт переговоры с Ильхамом Алиевым в Баку-4

Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:
Это обусловлено и личным искренним дружеским взаимоотношением наших глав государств, Александра Григорьевича Лукашенко и Ильхама Гейдаровича Алиева. Это обусловлено тем, что наши народы 70 лет совместно жили в Советском Союзе. И в течение уже суверенной истории тоже очень тесно взаимодействуют по всем направлениям. Президенты, которые встретятся в рамках государственного визита, я думаю, дадут хороший импульс дальнейшему укреплению этих взаимоотношений, развитию этих взаимоотношений по всем направлениям.

Александр Лукашенко проведёт переговоры с Ильхамом Алиевым в Баку-7

Встрече лидеров двух стран предшествовала работа профильных ведомств, часть переговоров состоялась накануне, в том числе в рамках международных выставок, которые в эти дни проходят в Баку. Подписано 20 контрактов на сумму 54 миллиона долларов – и это не предел. Беларусь пятый год подряд участвует в масштабных выставочных проектах в Азербайджане и всегда презентует новую продукцию – это хорошая возможность нарастить экспорт.

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# Беларусь-Азербайджан # общество # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев # Андрей Равков

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