Александр Лукашенко проведёт переговоры с Ильхамом Алиевым в Баку
Александр Лукашенко с государственным визитом в Азербайджане. Белорусский борт номер один накануне приземлился в аэропорту имени Гейдара Алиева. Уже сегодня, 16 мая, начнется официальная программа, в том числе переговоры с Ильхамом Алиевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры обсудят дальнейшее развитие партнерства по всем направлениям. Взаимоотношения наших стран вышли на уровень стратегических. Так, за последнее десятилетие товарооборот вырос в пять раз и составил около миллиарда долларов. Аналитики прогнозируют увеличение объема вдвое за счет развития научных проектов и промышленной кооперации.
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Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:
Это обусловлено и личным искренним дружеским взаимоотношением наших глав государств, Александра Григорьевича Лукашенко и Ильхама Гейдаровича Алиева. Это обусловлено тем, что наши народы 70 лет совместно жили в Советском Союзе. И в течение уже суверенной истории тоже очень тесно взаимодействуют по всем направлениям. Президенты, которые встретятся в рамках государственного визита, я думаю, дадут хороший импульс дальнейшему укреплению этих взаимоотношений, развитию этих взаимоотношений по всем направлениям.
Встрече лидеров двух стран предшествовала работа профильных ведомств, часть переговоров состоялась накануне, в том числе в рамках международных выставок, которые в эти дни проходят в Баку. Подписано 20 контрактов на сумму 54 миллиона долларов – и это не предел. Беларусь пятый год подряд участвует в масштабных выставочных проектах в Азербайджане и всегда презентует новую продукцию – это хорошая возможность нарастить экспорт.
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