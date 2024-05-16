Александр Лукашенко проведёт переговоры с Ильхамом Алиевым в Баку

Александр Лукашенко с государственным визитом в Азербайджане. Белорусский борт номер один накануне приземлился в аэропорту имени Гейдара Алиева. Уже сегодня, 16 мая, начнется официальная программа, в том числе переговоры с Ильхамом Алиевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры обсудят дальнейшее развитие партнерства по всем направлениям. Взаимоотношения наших стран вышли на уровень стратегических. Так, за последнее десятилетие товарооборот вырос в пять раз и составил около миллиарда долларов. Аналитики прогнозируют увеличение объема вдвое за счет развития научных проектов и промышленной кооперации. Равков: трактор BELARUS – это 70% тракторной техники на полях Азербайджана. Подробнее.

Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:

Это обусловлено и личным искренним дружеским взаимоотношением наших глав государств, Александра Григорьевича Лукашенко и Ильхама Гейдаровича Алиева. Это обусловлено тем, что наши народы 70 лет совместно жили в Советском Союзе. И в течение уже суверенной истории тоже очень тесно взаимодействуют по всем направлениям. Президенты, которые встретятся в рамках государственного визита, я думаю, дадут хороший импульс дальнейшему укреплению этих взаимоотношений, развитию этих взаимоотношений по всем направлениям.