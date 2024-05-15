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Андреева о стихах бойцов СВО: это просто откровение, которое нигде не найдёшь

15 мая 2024 20:50
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим искусство на фронте и последние новости о СВО. В гостях пианистка, скрипачка, лауреат международных конкурсов Мария Андреева. 

Андреева о стихах бойцов СВО: это просто откровение, которое нигде не найдёшь-1

Мария Андреева, пианистка, скрипачка, лауреат международных конкурсов:
Наверное, самым важным для меня как для сценариста было использование в первый раз стихов самих бойцов наравне с величайшими классиками, русскими классиками. И вы знаете, как реагировала публика на эти стихи... Даже если мы не можем, например, поставить в один ряд эти стихи с произведениями искусства в широком смысле этого слова, но тем не менее по силе воздействия они чуть ли не превосходили великих классиков и вызвали просто шквал эмоций от публики. Это можно увидеть по отзывам на концерт. Причем там были уникальные записи. Некоторые записи были даны лично, не бойцами. Это были дневники. Некоторые бойцы погибли, некоторые еще живы. Но это просто откровение, которое нигде не найдешь. Это откровение, например, о чем думает боец перед смертью? Что двигает им идти на смерть? Какие чувства он испытывает в последние минуты? Это все было. Это было все в этих концертах и будет, так как акция будет продолжаться, и в наших планах проехать по всей России. Ну и как раз этот проект направлен на создание «культурной мобилизации в тылу».

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# общество # общество # Григорий Азарёнок # Мария Андреева

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