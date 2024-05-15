Андреева: культура – это то, что пока что всех нас в этом мире как-то объединяет

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим искусство на фронте и последние новости о СВО. В гостях пианистка, скрипачка, лауреат международных конкурсов Мария Андреева.

Мария Андреева, пианистка, скрипачка, лауреат международных конкурсов:

Мы всегда с большим уважением относимся к зарубежной культуре. Но я хочу сказать, что зарубежные представители культуры безумно уважают и наше искусство. И это происходит до сих пор.

Все кричали про отмену русской культуры. Но, на самом деле, посмотрите: сейчас русских артистов уже возвращают на европейские сцены и с удовольствием принимают. Потому что особенно русская исполнительская школа, если говорить про фортепиано, скрипку, считается лучшей в мире.

И наши педагоги лучшие педагоги в мире, которые существуют. Они все либо русские, либо учились у русских. Поэтому, конечно, европейцы прекрасно понимают ценность русского искусства. И русское искусство в большом смысле этого слова – это не только сама музыка, само творение музыки, но и исполнительских школ. Не говоря уже об Азии, где просто фанатеют от русской музыки, от Чайковского, Рахманинова, Достоевского и так далее.

Так что, конечно, искусство, культура – это то, что пока что всех нас все-таки в этом мире как-то объединяет, как-то еще держит этот мир. Потому что если бы не было его, наверное, не было бы и души. Если бы не было души, то мы бы не существовали.

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