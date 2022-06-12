«Время спальников прошло». Как Жабинка становится урбанистической столицей среди регионов?

Новости Беларуси. Какую специальность выбрать, вопрос сложный, но, возможно, наш следующий материал поможет кому-то определиться с будущей профессией. Впервые в этом году в Беларуси начнут обучать сити-менеджеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это специалисты, которые разрабатывают города, максимально удобные и комфортные для жизни. Без сомнений, спрос на таких профи будет только расти. А наш корреспондент Кристина Протосавицкая даже обнаружила прототип такого города-мечты. Он, конечно, еще не доведен до идеала, но в Жабинке к этому очень стремятся. А еще город готов стать исследовательской площадкой для будущих сити-менеджеров. Смотрим.

Зеленых насаждений по городу порядка 43 % – это достаточно высокий процент. И мы считаемся экологически чистым городом. Собрали более 400 заявок на новую специальность. Зачем нужны сити-менеджеры в Беларуси? Читать здесь. Знакомьтесь, это Жабинка. Небольшой райцентр в получасе езды от Бреста, не съезжая с трассы М1. Рядом аэропорт и железнодорожный узел. География определила статус города-спутника. Для Беларуси он не новый – в стране спутников восемь. А вот брестский подход – новация. Команда менеджеров Жабинки точно знает, зачем поедут в маленький город жители большого.

Вадим Кравчук, председатель Жабинковского райисполкома:

Время спальников прошло. Каждый человек не просто хочет находиться в спальнике: прийти переночевать. Он хочет комфорта, чтобы вышел из подъезда, из квартиры, независимо, что он не в доме своем живет, а в квартире, выйти и получить определенные блага. А блага в этом и состоят: это городской парк, велодорожки, пешие прогулки, детские площадки, спортивные площадки. Три кита для спутника: экокомфорт, логистика и экономика. Обычный райцентр зонируют для того, чтобы учесть интересы всех. Квартал брестчан – девятиэтажные дома в зеленой зоне с доступом к реке. Новый детский сад в шаговой доступности, вскоре вырастет и торговый центр. Обширная рекреационная зона с детскими площадками. А еще инвестпространство для ресторанов и гостиниц.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Умная и выстроенная логистика экономит городскому жителю не просто время, а жизненный потенциал. Минуты и часы превращаются в валюту. Первым шагом строительства отношений между Брестом и спутником стало создание 77-го маршрута. Его стоимость не превышает городскую. Строительство жилого квартала для брестчан еще не завершилось, но ежедневно из Жабинки в областной центр ездит не меньше трех тысяч человек. Маршрут себя окупает – прогнозы скептиков не оправдались.

На таксичку 2 рубля 80 копеек. А тут считай 80 копеек.

Автобус популярен очень, потому что даже в обед много людей, мест нет.

Проблема всех райцентров «с прошлым» – более чем условная система зонирования. Жители уживаются с промышленными предприятиями. Например, в Жабинке сахарным и комбикормовым заводом. В городе-спутнике стремятся разделить и получить дивиденды от соседства.