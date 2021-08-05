Замначальника брестского УВД: по украинскому сценарию, когда нападали на здание милиции, чтобы завладеть оружием

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». Жлобин держится. Брест и Пинск стоят. Минск горит.

Андрей Хомич, командир группы взвода оперативной роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Пиротехника, которая летела в нас, бутылки с зажигательной смесью, рогатки, которые стреляли с подшипников, с железными шариками.

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Отсюда уже полетели камни, с той стороны – арматура. Как сейчас помню (у меня в телефоне, я потом ходил, фотографировал), такая цепь достаточно мощная прилетела.

Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:

Людей как будто взяли – щелк – и у них переключилось вообще, они просто ушли от реальности. Честно вам скажу, я думала, что люди сошли с ума. С учетом того, что мой муж не поднимал трубку, это еще больше меня внутри как-то заводило. Чувства страха, переживания, тревожности – это вызывало определенный дискомфорт, потому что таких чувств я, наверное, никогда не переживала.

Среди боевых порядков – бойцы в пожарной форме. По Telegram-каналам невероятно «мирным» протестующим поступила команда «жечь ментов».

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

На Брест наши оппоненты поставили определенные ставки и подумали, что именно здесь легче всего прорвать вот эту плотину государственных институтов, государственной власти.

На «мирные» протесты шли с оружием или за оружием.

Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:

В эфире четко было слышно от начальника Брестского РОВД о том, что необходимо оказывать помощь. По украинскому сценарию, когда нападали на здание милиции. Для чего? Для того, чтобы завладеть боевым оружием. Ну а потом уже, не дай бог, эти последствия можно только спрогнозировать.

Валентин Пашкевич, командир взвода оперативной роты ОМОН УВД Брестского облисполкома:

Мы выстроили цепочки. Мы понимали, что мы уже держим в буквальном смысле – в 10 метрах уже дверь в Брестский РОВД. Они кричат в нашу сторону: «Милиция с народом!» Я смотрю на этих 200, 300, 400 человек и понимаю масштаб страны. И думаю: вот вы, 3 %, как сейчас говорят, чего вы хотите? Вы хотите, чтобы я сдал свою страну?