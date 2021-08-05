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Замначальника брестского УВД: по украинскому сценарию, когда нападали на здание милиции, чтобы завладеть оружием

05 августа 2021 15:55
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Жлобин держится. Брест и Пинск стоят. Минск горит.

Замначальника брестского УВД: по украинскому сценарию, когда нападали на здание милиции, чтобы завладеть оружием-1

Андрей Хомич, командир группы взвода оперативной роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Пиротехника, которая летела в нас, бутылки с зажигательной смесью, рогатки, которые стреляли с подшипников, с железными шариками.

Замначальника брестского УВД: по украинскому сценарию, когда нападали на здание милиции, чтобы завладеть оружием-3

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Отсюда уже полетели камни, с той стороны – арматура. Как сейчас помню (у меня в телефоне, я потом ходил, фотографировал), такая цепь достаточно мощная прилетела.

Замначальника брестского УВД: по украинскому сценарию, когда нападали на здание милиции, чтобы завладеть оружием-5

Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:
Людей как будто взяли – щелк – и у них переключилось вообще, они просто ушли от реальности. Честно вам скажу, я думала, что люди сошли с ума. С учетом того, что мой муж не поднимал трубку, это еще больше меня внутри как-то заводило. Чувства страха, переживания, тревожности – это вызывало определенный дискомфорт, потому что таких чувств я, наверное, никогда не переживала.

Замначальника брестского УВД: по украинскому сценарию, когда нападали на здание милиции, чтобы завладеть оружием-7

Среди боевых порядков – бойцы в пожарной форме. По Telegram-каналам невероятно «мирным» протестующим поступила команда «жечь ментов».

Замначальника брестского УВД: по украинскому сценарию, когда нападали на здание милиции, чтобы завладеть оружием-9

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома: 
На Брест наши оппоненты поставили определенные ставки и подумали, что именно здесь легче всего прорвать вот эту плотину государственных институтов, государственной власти.

Замначальника брестского УВД: по украинскому сценарию, когда нападали на здание милиции, чтобы завладеть оружием-11

На «мирные» протесты шли с оружием или за оружием.

Замначальника брестского УВД: по украинскому сценарию, когда нападали на здание милиции, чтобы завладеть оружием-13

Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:
В эфире четко было слышно от начальника Брестского РОВД о том, что необходимо оказывать помощь. По украинскому сценарию, когда нападали на здание милиции. Для чего? Для того, чтобы завладеть боевым оружием. Ну а потом уже, не дай бог, эти последствия можно только спрогнозировать.

Замначальника брестского УВД: по украинскому сценарию, когда нападали на здание милиции, чтобы завладеть оружием-15

Валентин Пашкевич, командир взвода оперативной роты ОМОН УВД Брестского облисполкома:
Мы выстроили цепочки. Мы понимали, что мы уже держим в буквальном смысле – в 10 метрах уже дверь в Брестский РОВД. Они кричат в нашу сторону: «Милиция с народом!» Я смотрю на этих 200, 300, 400 человек и понимаю масштаб страны. И думаю: вот вы, 3 %, как сейчас говорят, чего вы хотите? Вы хотите, чтобы я сдал свою страну?

Замначальника брестского УВД: по украинскому сценарию, когда нападали на здание милиции, чтобы завладеть оружием-17

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Президент был погружен в процесс постоянно и круглосуточно. Зная нашего Президента, по-другому и быть не могло. Очень глубоко вникнув в обстановку этого дня (она менялась тогда не то что сутки через сутки, они почасово была совершенно разной), Президент заслушал информацию от всех, накал обсуждений всегда был очень высоким. Президент сказал такую фразу: «Даже если я буду один, я буду бороться».

«Палками от скамеек, серьёзно, ребят просто рвали». Очевидец событий 9 августа в Пинске. Подробнее здесь.

# Массовые беспорядки # Андрей Хомич # Дмитрий Балаба # Мария Пятрович # Александр Рогачук # Александр Кисель # Валентин Пашкевич # Наталья Эйсмонт # Александр Лукашенко

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