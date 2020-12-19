Прямой эфир

Замминистра внутренних дел на присяге в части 3214: «Пополнение пришло очень хорошее: рослые, крепкие, сильные»

19 декабря 2020 11:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новобранцы внутренних войск Беларуси 19 декабря приняли присягу. Торжественный ритуал прошел в Уручье в известной войсковой части спецназа 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замминистра внутренних дел на присяге в части 3214: «Пополнение пришло очень хорошее: рослые, крепкие, сильные»-1

Перед боевыми знаменами соединений и воинских частей почти 300 будущих спецназовцев присягнули на верность народу и отечеству. Большинство из новобранцев имеют высшее или специальное техническое образование.

Замминистра внутренних дел на присяге в части 3214: «Пополнение пришло очень хорошее: рослые, крепкие, сильные»-4

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Пополнение пришло очень хорошее: рослые, крепкие, сильные, подготовленные. Сегодня принимают присягу более 1 600 военнослужащих внутренних войск. Ни один из них не отказался и не сказал: «Я не пойду во внутренние войска служить, потому что где-то там что-то говорил». Этого абсолютно нет, полностью отсутствует.

Когда эти мальчишки пришли, я общался, ходя по казармам, с этим молодым пополнением. Вы знаете, полная поддержка курса государства, главы государства.

Для меня честь здесь служить, я продолжаю династию семьи. Новобранцы войсковой части 3214 приняли присягу

Замминистра внутренних дел на присяге в части 3214: «Пополнение пришло очень хорошее: рослые, крепкие, сильные»-7

Замминистра внутренних дел на присяге в части 3214: «Пополнение пришло очень хорошее: рослые, крепкие, сильные»-9

После торжественной клятвы для новобранцев спецназа и их близких были организованы показательные выступления.

# Армия Беларуси # общество # Николай Карпенков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Намного интереснее, что-то новое». Посмотрите, как зажигали главную ёлку Витебска
19 декабря 2020 11:45

«Намного интереснее, что-то новое». Посмотрите, как зажигали главную ёлку Витебска

Для меня честь здесь служить, я продолжаю династию семьи. Новобранцы войсковой части 3214 приняли присягу
19 декабря 2020 11:43

Для меня честь здесь служить, я продолжаю династию семьи. Новобранцы войсковой части 3214 приняли присягу

«Они все имеют травматический опыт». Как помогают воспитанникам в SOS-детской деревне в Марьиной Горке?
19 декабря 2020 06:25

«Они все имеют травматический опыт». Как помогают воспитанникам в SOS-детской деревне в Марьиной Горке?