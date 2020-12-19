Замминистра внутренних дел на присяге в части 3214: «Пополнение пришло очень хорошее: рослые, крепкие, сильные»

Новости Беларуси. Новобранцы внутренних войск Беларуси 19 декабря приняли присягу. Торжественный ритуал прошел в Уручье в известной войсковой части спецназа 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новобранцы внутренних войск Беларуси 19 декабря приняли присягу. Торжественный ритуал прошел в Уручье в известной войсковой части спецназа 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед боевыми знаменами соединений и воинских частей почти 300 будущих спецназовцев присягнули на верность народу и отечеству. Большинство из новобранцев имеют высшее или специальное техническое образование.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Пополнение пришло очень хорошее: рослые, крепкие, сильные, подготовленные. Сегодня принимают присягу более 1 600 военнослужащих внутренних войск. Ни один из них не отказался и не сказал: «Я не пойду во внутренние войска служить, потому что где-то там что-то говорил». Этого абсолютно нет, полностью отсутствует.
Когда эти мальчишки пришли, я общался, ходя по казармам, с этим молодым пополнением. Вы знаете, полная поддержка курса государства, главы государства.
Для меня честь здесь служить, я продолжаю династию семьи. Новобранцы войсковой части 3214 приняли присягу
После торжественной клятвы для новобранцев спецназа и их близких были организованы показательные выступления.