Замминистра внутренних дел на присяге в части 3214: «Пополнение пришло очень хорошее: рослые, крепкие, сильные»

Перед боевыми знаменами соединений и воинских частей почти 300 будущих спецназовцев присягнули на верность народу и отечеству. Большинство из новобранцев имеют высшее или специальное техническое образование.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Пополнение пришло очень хорошее: рослые, крепкие, сильные, подготовленные. Сегодня принимают присягу более 1 600 военнослужащих внутренних войск. Ни один из них не отказался и не сказал: «Я не пойду во внутренние войска служить, потому что где-то там что-то говорил». Этого абсолютно нет, полностью отсутствует.

Когда эти мальчишки пришли, я общался, ходя по казармам, с этим молодым пополнением. Вы знаете, полная поддержка курса государства, главы государства.

Для меня честь здесь служить, я продолжаю династию семьи. Новобранцы войсковой части 3214 приняли присягу