Замглавы МВД Беларуси: с рядом сотрудников после прохождения полиграфа мы контракты не продлеваем

Александр Кобрусев, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Скажите, а вот это, наделавшее шуму заявление о том, что 100% сотрудников пройдут или проходят вот сейчас, насколько я понимаю, проверку на полиграфе. Я, Вы знаете, поставил себя на место любого сотрудника и у меня немало друзей, которые работают в органах – так или иначе, происходили какие-то моменты, когда они оказывали какую-то помощь или поддержку, которая никак не была связана, скажем, с нарушением своих служебных полномочий, но это были личные отношения. И я думаю, что вот, если человеку на полиграфе зададут вопрос: «Оказывали ли Вы когда-нибудь помощь? Или были ли более благосклонны к кому-либо из других не по долгу службы?» Я думаю, что любой человек, наверное, не пройдёт такую…

Александр Кобрусев:

Я здесь попытаюсь объяснить, что, действительно, сегодня данное устройство, данный метод исследования применяется в органах внутренних дел. И он применяется не сейчас вот это, да.

Его внедрение произошло значительно раньше, уже много лет он используется в органах внутренних дел – и для отбора на службу.

Он применяется для тех сотрудников, которые назначаются на руководящие должности и где есть определённые угрозы по этим должностям. Но, поверьте мне, что сегодня и при заключении очередного контракта о службе мы не говорим, что все, но ряд сотрудников, там, где руководитель усматривает необходимость, проходит исследование на полиграфе. Но специалисты, которые сегодня этим занимаются, они очень высокопрофессиональные, получившие специальное образование. И они прекрасно это разделяют: либо это было оказание помощи – к тебе обратился человек и ты, да, помог, либо это уже было сопряжено…

То есть, вопросы подбираются очень специально?

Александр Кобрусев:

Там и вопросы специальные, там под каждого человека выстраивается специальная методика с ним беседы…

Многие сотрудники не прошли?

Александр Кобрусев:

Я хочу сказать, что, да, с рядом сотрудников мы контракты не продлеваем после прохождения полиграфа.

Министерство, в целом, сегодня занимает очень жёсткую позицию в наведении порядка в своих рядах.

Потому что требовать от населения, от граждан соблюдения закона, но не соблюдать закон самим – это, наверное, самая большая антиреклама, которую только можно делать именно в вопросах соблюдения законодательства.