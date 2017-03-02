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Практически 80% проектов реализовывается на практике: финал конкурса «Минская смена»

02 марта 2017 17:59
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Новости Беларуси. Дельное предложение: переработка автомобильных покрышек и необычные парковки для велосипедов – проекты-финалисты конкурса «Минская смена». Его итоги подвели в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Целый год около 100 студентов трудились над инновационными разработками.

Жюри отобрало 37 проектов, которые вскоре могут улучшить наш город.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Практически 80% проектов реализовывается на практике, и финансирует их проведение город. Проекты самые разнообразные, начиная от переливания крови (специфические технологии и организация этого процесса) и заканчивая работой, приведением строительных площадок с учетом инвалидов.

Конкурс «Минская смена» проводится уже в десятый раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За это время реализовано около 70 проектов.

# общество # Конкурс # Александр Ивановский

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