Зарплата сотрудника милиции выше средней по стране: замглавы МВД Беларуси

Александр Кобрусев, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мне не очень ловко задавать следующий вопрос, но, знаете, этот вопрос очень обсуждается активно в обществе, поскольку милиция существует на налоги, которые платят граждане, поэтому он, наверное, уместен. Вы можете рассказать, какая сейчас заработная плата у рядовых, у офицеров, ну, и, если вы сочтёте возможным ответить на вопрос – у заместителя министра?

Александр Кобрусев:

Я хочу сказать так: что на сегодняшний день заработная плата в органах внутренних дел достаточная для того, чтобы сотрудник органов внутренних дел мог больше заниматься своей служебной деятельностью.

А заработная плата ему позволяет решать и бытовые проблемы, которые сегодня существуют.

Министерство, в целом, и занимается теми же вопросами оптимизации, чтобы повышать заработную плату сотрудника за счёт внутренних своих резервов. Но сравнивать с кем-то я не хочу, но хочу сказать так: что заработная плата на сегодня сотрудника милиции выше средней заработной платы по стране.