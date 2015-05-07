Заместителю гендиректора телеканала СТВ Людмиле Ковалевой вручен нагрудный знак «Отличник телевидения и радио»

Новости Беларуси. Профессиональная награда в профессиональный праздник. 7 мая, в День работников радио и телевидения, Министерство информации наградило лучших специалистов.

Из рук руководителя ведомства Лилии Ананич впервые были вручены нагрудные знаки «Отличник телевидения и радио».

Награды удостоилась и заместитель генерального директора СТВ Людмила Ковалева.

Такая награда работникам телевидения и радио учреждена указом Президента в марте 2015 года. Ее вручают за большой вклад и заслуги в профессии. Она должна служить не только стимулом для работников электронных СМИ, но содействовать развитию национального телерадиовещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Мы гордимся, что сегодня в медийной сфере появился такой знак отличия, знак, который свидетельствует о вкладе, заслугах всех участников, которые будут получать эту высокую награду, в развитие национального телевидения и радиовещания.

Александр Лосминский, директор телерадиовещательного канала «Гродно плюс»:

Волнительно в наш профессиональный праздник (День радио и телевидения) получить одним из первых в стране, под номерном 4, вот этот знак. Для меня телевидение, наверное, это все. Это возможность войти каждый день без стука в дома наших телезрителей.