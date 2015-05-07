Надо ли платить подоходный налог при продаже недвижимости?

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Вопрос задает житель Минска:

У меня в собственности есть две квартиры. Сейчас я хочу купить коттедж и уехать жить за город. Я могу продать эти квартиры или мне нужно будет заплатить налоги?

Дмитрий Плевский, заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС Минска:

В соответствии со ст. 163 Налогового кодекса освобождаются от уплаты подоходного налога доходы, полученные от реализации, к примеру, одной квартиры в течение 5 лет. Если физическое лицо реализовало две квартиры в течение 5 лет, то необходимо подать в налоговый орган налоговую декларацию и выплатить подоходный налог в размере 13%.