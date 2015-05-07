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Надо ли платить подоходный налог при продаже недвижимости?

07 мая 2015 11:02
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Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков, а также к нам в редакцию приходят письмо и электронные сообщения. Диапазон обращений весьма широк: от покупки некачественного товара до проблем в личной жизни. Также разнообразен возрастной состав нашей аудитории: от подростков до пенсионеров. Сегодня поговорим о такой животрепещущей теме, как налоги.

Вопрос задает житель Минска:
У меня в собственности есть две квартиры. Сейчас я хочу купить коттедж и уехать жить за город. Я могу продать эти квартиры или мне нужно будет заплатить налоги?

Дмитрий Плевский, заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС Минска:
В соответствии со ст. 163 Налогового кодекса освобождаются от уплаты подоходного налога доходы, полученные от реализации, к примеру, одной квартиры в течение 5 лет. Если физическое лицо реализовало две квартиры в течение 5 лет, то необходимо подать в налоговый орган налоговую декларацию и выплатить подоходный налог в размере 13%.

# общество # Налоги # Консультация юриста # Дмитрий Плевский

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