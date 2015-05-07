Ирина Мартьянова, ведущая, автор сценария цикла репортажей о Белорусском Государственном музее истории Великой Отечественной войны в программе «УТРО»

Наверное, этот проект занял много душевных, хороших чувств. Пришлось вложить в него много эмоций.

Ирина Мартьянова, ведущая, автор сценария цикла репортажей о Белорусском Государственном музее истории Великой Отечественной войны:

Он действительно глубоко запал в душу. Потому что мне казалось, что я много знаю о войне, но в процессе подготовки выяснилось, что я ничего не знаю о войне.

Изначально мы не думали о том, что это будет настолько масштабно. Так как мы планировали снимать сюжеты из отдельных залов, но когда мы погрузились во все это, узнали подробности, узнали эти истории, которые стоят за каждым экспонатом музея, мы поняли, что это не будут работы, похожие на информационные сюжеты, это будут работы, похожие на мини-фильмы.

Самое главное, что меня поразило: в музее всегда много детей и я задала вопрос одному из его научных работников: «Неужели вы всё это детям показываете?» «Детям - не всё. Но они должны это знать!». Ведь так важно привить детям понимание всех тех событий...