Харуки Мураками, Джейн Остин, Мэри Рено: что еще читают пассажиры нью-йоркского метро?

Новости США. Однажды информатик Николас Негропонте заявил, что печатные книги утратили свою популярность и находятся на грани исчезновения. По его прогнозам, последняя печатная книга появится где-то весной 2016 года. Мир, как и слова, со временем становятся все менее и менее зависимыми от бумаги. Привычка чтения, особенно в общественных местах, постепенно исчезает.

Это заявление стало предпосылкой создания проекта «Последняя книга» фотографом из Амстердама Рейниера Герритсена.

На протяжении нескольких недель голландский фотограф спускался в метро Нью-Йорка и с 8 утра до 7 вечера делал снимки каждый раз, когда замечал кого-либо с книгой. Изобилие литературы, с которой столкнулся Герритсен, поразило его: можно заметить бестселлеры, классику, любовные романы, триллеры, детективы, Библию, биографии и другие печатные книги. Герритсен старался запечатлеть людей, которые полностью погружались в мир, который они держат в своих руках.

Специального разрешения на съемку он не получал. Жители Нью-Йорка весьма доброжелательны, по словам автора. Но если кто-то задавал вопрос о целях съемки, то у Герритсена был заготовлен короткий текст, объясняющий суть проекта.

В небольшой записке я объяснял, что книги исчезают и заменяются неодушевлёнными iPads и Kindles. Они это читали и всегда улыбались.

В «Последнюю книгу» включен перечень названий произведений и их авторов, которые заполняют наш разум во время ежедневных поездок.