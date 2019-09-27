«Заместитель премьер-министра прибежал бледный в Дом правительства». Мясникович о митингах 90-ых

О событиях 90-ых годов политик рассказал в программе «В людях».
Мясникович о митингах 1992 года: «Я выходил, объяснял людям. Слава Богу, живой остался»
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Тогда по всей стране проходили волны: и крупный железнодорожный центр – Орша, тогда перекрыли пути. Как удалось тогда остановить людей, чтобы они поверили?
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Я помню, когда один из моих коллег, заместитель премьер-министра прибежал бледный в Дом правительства и говорит: «На трамвайном кольце в районе кинотеатра «Мир» митингующие опрокинули трамвай, залезли на него и выступают, как с трибуны. Я пытался приблизиться. Ничего у меня не получилось. Надо что-то делать».
Я говорю: «Что делать? Милицию поднимать или войска какие-то? А в толпе там беременная женщина? Надо разъяснять людям». Это непросто делать. А оршанский случай – да, это было ЧП, когда к нам начали предъявлять претензии уже не только собственное население, а наши соседи из Европы, из Российской Федерации: «Почему у вас на главный вход (а это главный вход – сообщения эти «Смоленск – Брест» или «Орша – Брест») – стоят составы и в одну ,и в другую сторону?»
Тогда проявил инициативу Александр Григорьевич Лукашенко. Как депутат, он выехал туда и поработал с людьми. И восстановили движение.