Прямой эфир

Самы высокі пад'ёмнік у Еўропе! Як санкцыі дапамаглі прадпрыемству ў Віцебску?

21 февраля 2025 18:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Праца на вышыні. Віцебскае прадпрыемства выпускае ўнікальную тэхніку для вышынных работ. Новы віток развіцця кампанія атрымала, як ні дзіўна, пасля ўвядзення антыбеларускіх санкцый, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Сёння ў паўночным рэгіёне нашай краіны робяць пад'ёмнікі, якіх няма ва ўсёй Еўропе.

Пра новыя гарызонты – у наступным матэрыяле.

Самы высокі пад'ёмнік у Еўропе! Як санкцыі дапамаглі прадпрыемству ў Віцебску?-2

Сёння віцебскія пад'ёмнікі пазнавальныя не толькі ў межах краіны. Беларускі рынак не такі вялікі, як, напрыклад, расійскі, дзе гэтыя машыны вельмі запатрабаваны. Каля 90 % усёй вырабленай тэхнікі ідзе на экспарт. Хто б мог падумаць, што менавіта санкцыі стануць штуршком для нашых прадпрыемстваў. 

Самы высокі пад'ёмнік у Еўропе! Як санкцыі дапамаглі прадпрыемству ў Віцебску?-4

Андрэй Сідараў, дырэктар прадпрыемства па вырабе пад'ёмна-транспартнага абсталявання:
Санкции позволили нам нарастить объемы, найти новые рынки сбыта, пойти в другие отрасли, появился новый продукт в связи с этим. Сегодня надо выпускать то, чего нет, не конкурировать в рамках общей емкости рынка, а выпускать то, что сегодня не выпускается, что раньше завозилось. 

Самы высокі пад'ёмнік у Еўропе! Як санкцыі дапамаглі прадпрыемству ў Віцебску?-6

Унікальны, да таго ж якасны прадукт прадаваць нескладана. «Тытан» – гонар кампаніі. Гэта самы высокі ў Еўропе пад'ёмнік, які можа абслугоўваць дамы да 25 паверхаў, і робяць яго толькі на віцебскай зямлі. Вытворчасць не серыйная. Яна вызначаецца колам спажыўцоў. Гэта, як правіла, будаўнічыя і энергетычныя кампаніі. Папулярная віцебская тэхніка і ў МНС, міністэрства ў ліку пастаянных пакупнікоў.

Самы высокі пад'ёмнік у Еўропе! Як санкцыі дапамаглі прадпрыемству ў Віцебску?-8

Аляксандр Баравік, начальнік вытворчасці прадпрыемства па вырабе пад'ёмна-транспартнага абсталявання:
Уникальность в мобильности, изготавливаем в связи с импортозаменением и спросом в Российской Федерации.

Далей глядзіце ў відэа.

# Предприятия Беларуси # техника

Другие новости рубрики

Все новости
Лущ: происходит переоценка ценностей – сегодня защитники Отечества выходят на первый план
21 февраля 2025 18:25

Лущ: происходит переоценка ценностей – сегодня защитники Отечества выходят на первый план

Лукашенко: вице-премьер говорит, у них на комплексах 20% всего кормораздатчиков – этого быть не должно!
21 февраля 2025 18:17

Лукашенко: вице-премьер говорит, у них на комплексах 20% всего кормораздатчиков – этого быть не должно!

Лущ об СВО: любая война закончится миром, и наша роль должна быть важной в его восстановлении
21 февраля 2025 18:14

Лущ об СВО: любая война закончится миром, и наша роль должна быть важной в его восстановлении