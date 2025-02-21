Самы высокі пад'ёмнік у Еўропе! Як санкцыі дапамаглі прадпрыемству ў Віцебску?

Лущ: происходит переоценка ценностей – сегодня защитники Отечества выходят на первый план

«Потому что когда мир над головой, ты не задумываешься: а как он достигается? Просто жизнь идет своим чередом. И 23 февраля – это такой праздник: носки подарить. Нет, это важнейший день в нашем календаре».