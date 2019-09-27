Мясникович о митингах 1992 года: «Я выходил, объяснял людям. Слава Богу, живой остался»

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Безусловно, мы видели эти все перекосы и недостатки. И приходилось выходить на эти митинги на площади Независимости, тогда – на площади Ленина.

Стояло 110 тысяч человек митингующих! И я выходил, объяснял людям. Слава Богу, живой остался. Хотя публика была, действительно, достаточно агрессивно настроена.

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Против чего они митинговали?

«Заместитель премьер-министра прибежал бледный в Дом правительства». Мясникович о митингах 90-ых

Михаил Мясникович:

Размышляя над этим вопросом или над теми днями, безусловно, бурными апрельскими 1992 года, люди вышли на площадь не в поддержку рыночных реформ, не в поддержку каких-то демократических преобразований. Людей вывели на площадь, что надо вернуть регулируемые цены, надо обеспечить всеобщую занятость и, безусловно, должны быть очень большие социальные пакеты: детский садик бесплатный, проезд почти бесплатный, ЖКХ и так далее. Если в других государствах народ выступал за необходимость демократических преобразований, направленных на рыночные рельсы экономики, то белорусы выходили: «Нам не надо свободные цены», «Нам надо, чтобы была полная занятость», «Почему нас выкидывают на улицу или планируют выкинуть?»